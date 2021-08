Nouvelles royales: la princesse Anne couronnée plus «travailleuse» que le prince Charles lors du triomphe du scrutin | Royale | Nouvelles

in

La princesse a peut-être rejoint sa mère, la reine, pour se détendre à la retraite écossaise de la famille royale, Balmoral, pour célébrer son anniversaire. Mais se détendre n’est certainement pas ce pour quoi la princesse est connue.

————–

La princesse Anne est la marraine de plus de 300 organisations caritatives, a participé aux Jeux olympiques à cheval et a même servi dans la Royal Navy depuis 1974.

La majorité de nos lecteurs pensent que «travailler dur» est un euphémisme lorsqu’on se réfère aux réalisations de la princesse Anne au fil des ans.

Entre elle et le prince Charles, elle est la plus dévouée à son travail, selon 87% des participants qui ont voté lors d’un sondage de 4 495 personnes, organisé entre 12h le 13 août et 14h le 17 août.

Mais de nombreux lecteurs ont fait valoir que ni la princesse Anne ni le prince Charles “ne connaissent le sens du travail acharné”.

Un électeur a dit : « TRAVAILLER ?! Une vraie journée de travail les tuerait.

Un autre était d’accord : « Je devrais les voir tous les deux dans une mine tous les jours avec des pioches et des pelles avant de pouvoir répondre qui est le plus travailleur.

Bien que Charles n’ait reçu que 13 % des voix, son engagement à servir et à aider la communauté mondiale tout au long de sa vie a été exceptionnel.

Les œuvres caritatives du Prince forment la plus grande entreprise caritative multi-causes du Royaume-Uni, collectant environ 150 millions de livres sterling chaque année et travaillant collectivement dans 38 pays.

Charles a également travaillé dur au début de sa vie, s’entraînant avec la Royal Air Force pour devenir pilote de jet dès l’âge de 22 ans et devenant ensuite lieutenant d’aviation sur le HMS Hermes.

Un lecteur a écrit: “Je pense qu’Anne fait probablement plus que Charles, mais étant l’héritier, il obtient plus de publicité qu’elle – de toute façon, les deux travaillent dur et méritent du crédit.”

Certains fans de la princesse Anne et du prince Charles se sont plaints qu’il n’était pas gentil de comparer l’un à l’autre.

Un lecteur a écrit : « Quel est votre intérêt à essayer de diviser délibérément ces deux-là ? Ils travaillent tous les deux extrêmement dur, ils sont tous les deux très bons dans ce qu’ils font et ce sont tous les deux des membres bien-aimés de la famille royale.

Tandis qu’un autre a commenté : « Ils travaillent tous les deux aussi dur. Ne les comparez pas ! Ils restent dévoués et loyaux envers la reine et le peuple. Alors arrêtez!”