Nouvelles royales: la princesse Delphine participera à une émission de danse télévisée – le palais reste muet | Royale | Nouvelles

Le roi de Belgique Albert II admet être le père de Delphine Boel en 2020

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg participe à la troisième saison de l’édition belge de Danse avec les stars. Delphine, qui a acquis un statut royal à part entière en septembre 2020, concourra pour des œuvres caritatives.

Avec sa participation, elle espère amasser des fonds pour la Fondation Make-A-Wish, une organisation visant à réaliser de vrais rêves d’enfants atteints de maladies limitantes et menaçantes.

Pendant le spectacle, elle fera équipe avec la danseuse professionnelle néerlandaise Sander Bos.

Parlant de sa prochaine apparition à la télévision, la princesse Delphine a déclaré : « A travers cette aventure, j’espère attirer encore plus l’attention sur le travail important de la Make-A-Wish Foundation et l’influence positive qu’elle a sur les enfants malades et leurs familles. »

Le spectacle, a-t-elle concédé, sera probablement « un défi mental et physique » pour elle.

Le royal belge a déclaré: « Je suis conscient que cette aventure sera mentalement et physiquement difficile, mais ce n’est rien comparé aux défis auxquels sont confrontés les enfants malades. »

Delphine a également minimisé ses talents de danseuse, affirmant que son expérience se limite à « quelques pas de danse, souvent inconfortables, lors des mariages et des réceptions ».

Avant le programme, Delphine a également révélé qu’elle avait contracté COVID-19 et qu’elle s’en remettait toujours.

Malgré son isolement, elle a dit qu’elle se sentait toujours faible.

Danse avec les stars sera diffusé sur la chaîne belge Play4.

Le Palais royal de Belgique aurait été informé de la participation de la princesse Delphine à l’émission par son mari Jim O’Hare et par le biais d’un communiqué de presse publié par Play4, selon Royal Central.

Les responsables royaux belges ont qualifié sa présence de « privée » et ont déclaré qu’ils ne feraient aucun commentaire à ce sujet, a également rapporté le site d’information royal.

La décision de Delphine de participer au salon – et de soutenir Make-A-Wish – a été saluée par Hilde Vander Stichele, CEO de la branche belge de la fondation.

Elle a déclaré: « Nous sommes fiers que la princesse Delphine et Danse avec les stars donnent à Make-A-Wish une scène, au propre comme au figuré.

« Nous nous engageons à faire oublier un instant aux enfants qu’ils sont malades et qu’ils peuvent être des enfants ordinaires. »

La princesse Delphine est née Delphine Boel lors de la liaison extraconjugale de 18 ans du roi belge Albert II avec la baronne Sybille de Selys Longchamps.

Delphine, qui s’est fait un nom en tant qu’artiste, a entamé sa bataille juridique pour être reconnue par son père biologique en 2013, après qu’il a démissionné de ses fonctions de souverain en faveur de son premier-né, le roi Philippe et a perdu l’immunité de juridiction.

En janvier 2020, Albert a officiellement reconnu Delphine comme sa quatrième fille après qu’un tribunal belge lui a demandé de passer un test ADN.

Sept mois plus tard, la princesse Delphine a annoncé qu’elle poursuivait à nouveau son père en justice afin d’obtenir les mêmes droits et titres dont ses demi-frères et sœurs jouissent depuis leur naissance.

Delphine a expliqué que sa décision de se battre pour ses titres royaux était le désir de se sentir pleinement reconnue comme la fille du roi.

Le tribunal belge a de nouveau tranché en sa faveur et a accordé à Delphine le titre complet de SAR la Princesse Delphine de Saxe-Cobourg ainsi que la possibilité de transmettre à ses deux enfants le privilège royal.

Depuis sa victoire au tribunal, Delphine a commencé à créer un lien avec ses parents royaux.

En octobre de l’année dernière, elle a tenu une « réunion chaleureuse » avec son demi-frère Philippe au cours de laquelle ils ont discuté de leurs intérêts et vies communs.

Quelques jours plus tard, elle a également eu une audience avec son père et son épouse, la reine Paola.

Delphine n’est pas devenue une royale active à la suite de l’acquisition de ses titres, mais a assisté à quelques événements royaux clés.

En février, elle a visité aux côtés de son mari et d’autres membres de la famille royale la crypte royale de Laeken pour rendre hommage aux membres décédés de sa famille.

Et en juillet, elle a assisté aux célébrations de la fête nationale de son pays.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.