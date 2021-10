Nouvelles royales: la princesse Mako s’apprête à partir pour les États-Unis avec un nouveau mari au milieu d’un examen minutieux | Royale | Nouvelles

La princesse Mako du Japon entame une visite en Amérique centrale

La princesse Mako, la nièce de 30 ans de l’empereur du Japon Naruhito, s’est mariée avec son ancien camarade de classe universitaire Kei Komuro quatre ans après que leur relation a été rendue publique. La nouvelle de leur mariage a été partagée mardi matin par l’agence de la maison impériale.

Comme M. Komuro – qui a également 30 ans – est un roturier, Mako a renoncé à son statut royal pour l’épouser – conformément à la loi japonaise exigeant que les membres féminins de la famille impériale perdent leurs titres dans cette circonstance.

Les hommes de la famille royale n’ont pas besoin de renoncer à leurs titres s’ils décident d’épouser une personne sans origine noble.

Bien qu’elle soit la nièce de l’empereur, Mako a décidé de sauter les rites habituels d’un mariage royal japonais.

Et, elle est devenue la première royale japonaise à refuser également le paiement forfaitaire, prélevé sur les caisses fiscales du pays, normalement accordé aux princesses renonçant à leurs titres de mariage, s’élevant à 1 million de livres sterling (150 millions de yens).

La relation de la princesse Mako avec Kei Komuro a établi des comparaisons avec Meghan et Harry (Image: GETTY)

La princesse Mako quitte son domicile à Tokyo (Image: GETTY)

M. Komuro et Mako ont annoncé leurs fiançailles en 2017 et devaient se marier en novembre 2018.

Cette relation a depuis été entachée de critiques publiques.

La cérémonie a été reportée à la suite d’affirmations selon lesquelles la mère du marié aurait contracté un prêt auprès de son ex-fiancé et ne l’aurait pas remboursé.

Cependant, en avril, M. Komuro a déclaré que lui et sa mère pensaient que l’argent était un cadeau, mais qu’ils avaient depuis proposé de verser un règlement pour résoudre le problème.

Le palais impérial a nié que ce soit la raison du retard – mais le prince héritier Fumihito, père de Mako et héritier présomptif du trône, a déclaré qu’il était important que ce problème soit traité avant les noces.

La princesse Mako et Kei Komuro lors d’une conférence de presse (Image : GETTY)

Le correspondant de la BBC à Tokyo, Rupert Wingfield-Hayes, pense que la véritable raison de l’animosité et de l’examen minutieux dirigés contre M. Komuro est liée à ses origines modestes, que certains Japonais conservateurs ne jugent pas appropriées pour une nièce de l’empereur.

Après leurs noces, le couple a tenu une brève conférence de presse au cours de laquelle Mako s’est excusée pour tout problème que son mariage avait causé aux gens.

Déclarant son amour pour son nouveau mari, elle a déclaré: « Je suis vraiment désolée pour la gêne occasionnée et je suis reconnaissante envers ceux (…) qui ont continué à me soutenir.

« Pour moi, Kei est irremplaçable – le mariage était un choix nécessaire pour nous. »

Japonais protestant contre les noces (Image: GETTY)

La princesse Mako a 30 ans (Image: GETTY)

De même, M. Komuro a parlé de son amour pour Mako en déclarant: « J’aime Mako. Nous n’avons qu’une vie et je veux que nous la passions avec celui que nous aimons. »

Il a également critiqué l’examen minutieux des médias et les critiques du public que lui et Mako avaient subis au cours des quatre dernières années, déclarant: « Je suis très triste que Mako soit dans un mauvais état, mentalement et physiquement, à cause des fausses accusations. »

L’agence de la maison impériale avait précédemment déclaré que l’attention des médias subie par le couple avait causé à la princesse un trouble de stress post-traumatique.

Pays membres du Commonwealth (Image : EXPRESS)

Malgré cela, la nouvelle de leur mariage a déclenché des protestations au Japon, avec des personnes photographiées protestant contre le syndicat dans un parc japonais, certaines tenant des pancartes et scandant des slogans contre M. Komuro.

Mako a quitté sa résidence à Tokyo à 10h, heure locale (2h BST) et a été vue en train de s’incliner plusieurs fois devant ses parents et de serrer affectueusement sa jeune sœur dans ses bras.

Son père a également été filmé en train de lui faire signe alors qu’elle était chassée.

Les jeunes mariés vivront pendant une courte période dans la capitale japonaise avant de s’installer à New York, où M. Komuro travaille en tant que membre d’un cabinet d’avocats.

Kei Komuro travaille pour un cabinet d’avocats à New York (Image : GETTY)

La décision de Mako de renoncer au paiement du contribuable et de déménager aux États-Unis pour vivre une vie plus privée loin des critiques a suscité des comparaisons avec Meghan et le prince Harry.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également fait l’objet d’un examen public intense et, à l’instar de ce qui est arrivé à M. Komuro, la vie de Meghan avant de devenir royale a attiré l’attention et l’intérêt du public et des médias.

En janvier 2020, le couple a annoncé son intention de renoncer à la subvention souveraine et de devenir financièrement indépendants tout en vivant entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Fin mars 2020, ils ont officiellement démissionné de leur poste de membres de la famille royale et ont déménagé en Californie, où ils ont commencé leur nouvelle vie libres de poursuivre des accords rentables tout en poursuivant leur travail caritatif.