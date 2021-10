Nouvelles royales La reine doit «faire son rythme» après les contrôles hospitaliers «préliminaires» | Royale | Nouvelles

L’expert royal a déclaré: « L’une des raisons pour lesquelles le prince Philip s’est retiré de ses fonctions royales à 96 ans était qu’il ne voulait pas que le palais publie des bulletins quotidiens sur l’état de sa santé s’il ne se sentait pas prêt à faire un engagement le un jour particulier. En tant que monarque et chef d’État, la reine Elizabeth II n’a pas vraiment cette option. »

« Ces oscillations sont un rappel important que malgré le fait de dire » vous êtes aussi jeune que vous vous sentez « , Sa Majesté est aussi vieille que ses 95 ans.

« Elle doit donc reconnaître, comme son défunt mari l’a fait, qu’elle n’est qu’humaine et qu’elle doit s’organiser pour aller de l’avant – pour notre bien à tous. »

Les commentaires de M. Jobson dans le Daily Mirror interviennent après que la reine a été forcée d’annuler un voyage en Irlande du Nord la semaine dernière, après avoir reçu un avis médical lui disant de se reposer quelques jours à la place.

Elle a ensuite été hospitalisée pour une nuit mercredi, pour quelques « contrôles préliminaires ».

Il s’agissait de la première nuitée à l’hôpital du monarque en huit ans.

Après le voyage de la reine à l’hôpital, le palais a publié une déclaration disant: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui (jeudi) et reste dans bons esprits. »

La décision d’admettre le monarque aurait été une décision de précaution.

Mais M. Jobson a déclaré que, compte tenu de son âge – et de son emploi du temps toujours chargé – nous ne devrions pas « être extrêmement surpris » que la reine ait été forcée de se reposer.

Il a déclaré: « À l’abbaye, elle a été photographiée utilisant une canne pour la première fois. Le palais a déclaré qu’elle l’utilisait pour son » confort « .

« Cela, ajouté au fait qu’elle a renoncé à son verre d’alcool préféré – un martini fort en début de soirée – sur les conseils des médecins, a inquiété certains commentateurs. »

Mais malgré la mauvaise santé apparente de la reine, elle devrait toujours assister au sommet sur le climat de la COP26 à Glasgow le mois prochain.

Le sommet devrait attirer 120 chefs d’État, dont le président américain Joe Biden.

Parmi les autres personnes qui devraient se rendre en Écosse, citons le pape François et la militante pour le climat Greta Thunberg.

M. Jobson a déclaré que la reine était « déterminée » à le faire, ajoutant: « Le pont de Londres ne s’effondre PAS et Sa Majesté va bien, me dit-on. »

Le mois dernier, la reine a rejeté le prix Oldie of the Year d’un magazine, en déclarant : « Vous êtes aussi vieux que vous le pensez, en tant que tel, la reine ne pense pas qu’elle répond aux critères pertinents pour pouvoir accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne. »