Nouvelles royales: la saison cinq de The Crown «sonnera la sonnette d’alarme» parmi les amis de Diana | Royale | Nouvelles

The Crown : Netflix a la chance de montrer la réalité de l’interview de Diana

La production de la prochaine série de The Crown s’avère controversée, les critiques attaquant le choix de casting de Netflix; les contributeurs au drame se retirent à cause de désaccords sur le scénario et certains sujets traités dans la nouvelle saison ne manqueront pas de faire sensation lorsqu’ils verront l’air.

La cinquième série de la série couvrirait la famille royale des années 90 à 2003.

Cela inclut le divorce du prince Charles et de la princesse Diana ainsi que sa relation avec Dodi Fayed, le producteur de films égyptien et fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed.

Mais plus les événements de la vie de Diana sont récents, plus il est difficile pour les producteurs de romantiser les histoires.

Le récent retrait d’un conseiller en script, un ami proche de la princesse Diana, reflète exactement cela.

Jemima Khan, 47 ans, a demandé que ses contributions à l’émission soient supprimées après avoir estimé que la vie de Diana n’était pas décrite comme elle le devrait.

LIRE LA SUITE: L’ex-mari de Meghan Markle fait tourner les têtes alors qu’il donne un nouveau nom royal à un enfant

La représentation de la princesse Diana dans la nouvelle série de The Crown s’avère déjà controversée (Image: .)

L’ancien journaliste a été amené à The Crown pour conseiller le créateur et écrivain Peter Morgan sur certains des épisodes les plus intimes de la vie de la princesse.

Son intention en acceptant d’aider à écrire la cinquième série du drame était de s’assurer que l’histoire de Diana était « dépeinte avec précision ».

Maintenant, après avoir travaillé avec l’équipe de l’émission de septembre 2020 à février 2021, elle ne veut aucune association avec elle.

Elle a déclaré au Sunday Times que leur contrat de co-écriture « n’avait pas été honoré » et qu’elle avait « refusé un crédit » après avoir réalisé que « l’histoire ne serait pas nécessairement racontée avec autant de respect ou de compassion » qu’elle le devrait.

Un porte-parole de The Crown a décrit Mme Khan comme « une amie, une fan et une fervente partisane » de la série, mais a souligné que son rôle était de fournir « le contexte » du drame et qu’elle n’avait « jamais été engagée en tant qu’écrivain ».

La saison cinq de The Crown devrait couvrir la famille royale des années 90 à 2003 (Image: Netflix)

Il a déclaré au même journal : « Elle a fait partie d’un vaste réseau de sources bien informées et variées qui ont fourni de nombreuses informations de base à nos rédacteurs et à notre équipe de recherche. »

Mme Khan quittant l’émission soulève des questions sur le sérieux avec lequel l’apport de leurs « sources bien informées et variées » est pris.

Et, analysant, Harry Mount du Telegraph a affirmé qu’il aurait « tiré la sonnette d’alarme » parmi les amis de Diana aujourd’hui – et ses enfants.

Lorsque la nouvelle que The Crown consacrait un épisode entier à l’interview de la princesse Diana avec Martin Bashir de la BBC est apparue, le prince William, duc de Cambridge, aurait été profondément irrité.

À son avis, le sitdown n’a « aucune légitimité » et il a déclaré en mai qu’il ne devrait « plus jamais être diffusé ».

A NE PAS MANQUER

Le prince Harry a fait pleurer Kate Middleton le jour de son mariage : « Elle a versé une larme » [INSIGHT]

La reine « plus proche » de William après la sortie royale dramatique de Meghan Markle et du prince Harry [ANALYSIS]

« Nous n’avons pas élu Meghan Markle ! » Des hôtes américains font irruption chez Duchesse [VIDEO]

La tristement célèbre interview de Diana avec la BBC en 1995 devrait être couverte dans la prochaine série du drame (Image: PA)

Le duc a ouvertement critiqué l’interview de 1995, qui a tristement vu sa mère dire « nous étions trois dans ce mariage ».

Il a déclaré: « La manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. »

Il « a effectivement établi un faux récit », a poursuivi William, « qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres ».

Suite aux découvertes de Lord Dyson sur la façon dont la séance a été sécurisée, Martin Bashir devrait se faire griller sur The Crown.

Mais qu’en est-il de Diane ? Au fil des ans, elle a été accusée d’attitudes obsessionnelles envers ses amants, de comportement paranoïaque et d’avoir tenté de manipuler les médias.

Ceux qui étaient proches d’elle peuvent se joindre à William pour demander la fin de la « commercialisation » de la vie de Diana s’ils n’aiment pas ou ne sont pas d’accord avec ce qu’ils voient.

Jemima Khan, une amie proche de Diana, a quitté son rôle de conseillère à la production de l’émission (Image : .)

Le prince Harry, duc de Sussex, a précédemment blâmé « l’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique » pour la mort de sa mère.

Il a déclaré: « Ce qui me préoccupe profondément, c’est que des pratiques comme celles-ci – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui.

« Alors et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

« Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé. »

Voir la vie de Diana exploitée à l’écran peut ne pas être bien accueillie par le royal, qui a décidé de prendre du recul par rapport au cabinet et de déménager aux États-Unis avec son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, après que des problèmes similaires aient affecté sa santé mentale.

Le plus jeune fils de Diana, cependant, n’a pas explicitement parlé de ce qu’il pense de la façon dont la série plonge dans les moments les plus intimes de sa défunte mère.

La dernière controverse à propos de The Crown est survenue lundi, alors qu’il est apparu que Natascha McElhone, 51 ans, joue Penelope Knatchbull, la comtesse Mountbatten.

Mme McElhone est la belle-fille de Roy Greenslade, le rédacteur en chef de Fleet Street et chroniqueur du Guardian qui a avoué être un partisan de l’IRA.

Dans The Crown, elle est mariée à l’un des petits-fils de Lord Mountbatten, et Lord Mountbatten a été tué par une bombe de l’IRA en août 1979.

L’expert royal Penny Junor a déclaré que le casting, compte tenu du contexte historique, « montre un manque de respect ».

Elle a déclaré au Daily Telegraph : « Bien sûr, vous ne pouvez pas rendre visite aux péchés du père sur la fille, mais il y a beaucoup d’actrices là-bas.

« Il sent juste légèrement deux doigts. »