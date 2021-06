Nouvelles royales: le prince Charles et le prince William présideront une “popularité en chute libre” | Royale | Nouvelles

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que le prince Charles et le prince William n’avaient pas le même lien avec le public que la reine Elizabeth II. Le PDG de la République a ajouté que le prince Charles héritera du trône de la reine mais pas du respect qu’elle détient. Republic est une organisation qui milite pour l’abolition de la monarchie et le remplacement de la reine par un chef d’État élu et démocratique.

M. Smith a déclaré: “Pour la plupart des gens, la reine est la monarchie et la monarchie est la reine.

“Elle est cette personne qui a ce lien avec la guerre et l’ère d’avant-guerre.

“Cela a ce lien historique avec une Grande-Bretagne très différente.

“Charles n’a tout simplement pas ce lien, William encore moins.

“Alors que Charles héritera du trône, il n’héritera pas du respect que la reine a.

“Il est donc inévitable que Charles inaugure une ère de popularité et d’intérêt en chute libre.”

Il a ajouté: “Les gens vont juste regarder trois types ordinaires, Charles William et Harry et se demander pourquoi faisons-nous cela, pourquoi sont-ils spéciaux, qu’est-ce qui les met sur ce piédestal de différent ?”

Cependant, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déjà critiqué le point de vue de Republic sur la monarchie.

M. Fitzwilliams a ajouté: “Cela profite financièrement à la Grande-Bretagne de plusieurs autres manières, à travers le tourisme, les avantages des voyages royaux à l’étranger pour les entreprises britanniques et l’intérêt des médias internationaux est tout simplement vaste, ce que la République ne pourra jamais expliquer.

“La monarchie est le plus grand atout de puissance douce de la Grande-Bretagne.”

Un sondage YouGov en mars 2021 a révélé que le prince William était le choix le plus populaire pour le prochain chef d’État britannique.

Bien qu’il soit le premier sur le trône, le prince Charles s’est classé derrière David Attenborough et Boris Johnson dans le sondage et a reçu le même niveau de soutien que Stephen Frey.