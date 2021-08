Le voyage de William et George à Balmoral pour célébrer le Glorious Twelfth – le début de la saison de chasse aux tétras – pourrait être retardé cette année en raison d’une pénurie d’oiseaux. Au milieu du retard potentiel de leur voyage traditionnel, le groupe de défense des droits des animaux PETA a appelé à l’interdiction de la “pratique des malades”. S’adressant à Express.co.uk, Elisa Allen, directrice de PETA, a attaqué la pratique “extrêmement cruelle” qui a lieu chaque année.

Telle est la “cruauté extrême” envers les animaux, le groupe a insisté sur le fait que la pratique aurait dû être interdite depuis longtemps.

Mme Allen a déclaré: “Les auteurs de ce sport de sang élèvent des tétras dans des conditions semblables à celles d’une ferme industrielle, puis relâchent les oiseaux dans la campagne – simplement pour que les chasseurs qui manquent d’empathie, de compassion et de respect pour ces êtres vivants et sensibles puissent tomber malades frisson de les faire exploser à mort avec un fusil de chasse.

“Cette pratique aurait dû prendre fin avec le système féodal, car elle est extrêmement cruelle et destructrice pour l’environnement.

« Pour stimuler la croissance des pousses de bruyère pour les jeunes tétras, les sociétés de gestion ont mis le feu aux landes – émettant quelque 260 000 tonnes de dioxyde de carbone (le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique) chaque année.

“Heureusement, très peu de gens de nos jours considèrent le tir pour le “sport” comme autre chose qu’une perversion violente qui blesse et tue de beaux oiseaux et détruit nos précieux écosystèmes.

“Pour cette raison, la chasse, quelle qu’elle soit, deviendra bientôt le combat de coqs, l’appâtage d’ours et le combat de chiens.”

L’année dernière, les Cambridges se sont rendus dans la maison familiale en Écosse où ils ont abattu des tétras à Corgarff.

Les membres de la famille royale ont une longue tradition de tir sur les tétras et sont souvent photographiés en train de s’aventurer pendant la saison qui s’étend du 12 août au 10 décembre.

Avant leur voyage à Balmoral, Kate et William ont profité de vacances sur les îles Scilly.

C’est la deuxième année consécutive que la famille se rend dans les îles de Cornwall.

Selon Hello !, la famille s’est rendue dans la destination populaire après avoir reporté des vacances à l’étranger.

Kate et William discutent également de l’endroit où envoyer George l’année prochaine et envisagent même de l’envoyer en pensionnat.

Selon des sources royales, les parents ne l’enverront pas dans un pensionnat à moins qu’il ne le veuille et en discutent ouvertement.

Commentant les plans, Royally Us tuyau Joe Drake a déclaré: “Ils parlent de l’envoyer potentiellement dans un pensionnat, mais des sources ont dit à Us Weekly qu’ils ne le feraient pas à moins que George ne le veuille et de toute évidence, il est assez vieux maintenant pour dire oui ou non .