Nouvelles royales: les fans sont stupéfaits alors que Charlotte et George montrent une transformation remarquable | Royale | Nouvelles

Accompagnant le prince William pour la fête des pères, le jeune couple a connu une augmentation spectaculaire à peine 10 mois après avoir été représentés comme de minuscules personnages marchant à côté de leur père. L’année dernière, George, 7 ans et Charlotte, 6 ans, ont été vus marchant avec leur père qui tenait un parapluie pour couvrir ses enfants pendant la Semaine nationale des bénévoles. Cette année, le duo était avec William pour lancer un semi-marathon sur le domaine de Sandringham.

En comparant deux photos du trio de 2020 et 2021, un utilisateur des réseaux sociaux a remarqué à quel point les deux enfants étaient déjà devenus grands.

Elle a écrit : “Un an plus tard, George et Charlotte sont si grands.”

D’autres fans royaux n’ont pas tardé à remarquer la poussée de croissance spectaculaire que les deux enfants ont eue en un an seulement.

Un fan royal a déclaré: “Crikey, ils ont explosé.”

Un autre fan a affirmé que George semblait prêt à dominer son père en vieillissant.

Ils ont dit: “George va être plus grand que son père à ce rythme, et ça veut dire quelque chose.”

Un autre a déclaré: “Je pense que les 3 seront grands, mais George en particulier l’est déjà beaucoup.”

Un troisième a également déclaré: “Wow, le prince George et la princesse Charlotte grandissent si vite.

JUST IN: Royal Family LIVE: la querelle de Harry et William grandit car ils n’appellent pas

La course « Run Sandringham » est organisée par Good Running Events et accueille des concurrents de tous niveaux et de tous âges pour courir un demi-marathon, un 5 km ou un mile communautaire pour une œuvre caritative.

La course d’aujourd’hui est une pause bienvenue pour William qui a subi une relation tendue avec son frère.

Les deux frères devraient dévoiler une statue de leur mère au palais de Kensington le mois prochain.

La rencontre des deux le 1er juillet sera la première depuis les obsèques de leur grand-père en avril.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle, on pense que Harry retournera au Royaume-Uni pour rendre hommage à sa mère.

Une source a déclaré au Sun : “Harry et William n’ont communiqué que par SMS depuis les funérailles du duc d’Édimbourg.

“Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

“La relation est toujours très tendue et rien n’indique encore qu’il y aura une sorte de rapprochement de si tôt.”