Nouvelles royales : Meghan et Harry avaient-ils raison de quitter la famille royale ? – SONDAGE | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de quitter la famille royale en janvier 2020 et vivent depuis en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. C’est une décision qui, selon une source de haut niveau, a rendu la famille royale « profondément déçue » et « complètement furieuse ».

Le prince Harry n’est revenu au Royaume-Uni qu’à quelques occasions importantes, comme pour les funérailles de son grand-père le prince Philip, alors que Meghan ne l’a pas rejoint.

La rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, affirme que Harry en particulier est « très heureux » de leur vie deux ans après le Megxit.

Mme Seward a déclaré au Mirror: «J’entends dire que, malgré tout, Harry est très heureux de son sort. Il a réussi à rompre avec la vie royale « toxique », ce que sa mère a toujours voulu faire mais n’a jamais pu le faire. »

Les Sussex ont figuré dans un certain nombre d’interviews télévisées depuis 2020 – y compris des révélations avec Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres – et on pense que Meghan lorgne sa propre émission de discussion.

Une source proche de la duchesse a déclaré au magazine Heat : « L’idée de choisir qui elle veut interviewer tout en s’amusant et en abordant les sujets qui lui tiennent à cœur commence vraiment à plaire, d’autant plus que cela augmentera sa popularité.

« Elle sait qu’il n’y a aucun moyen pour elle et Harry aurait été autorisé à s’asseoir avec Ellen s’ils étaient encore au service des Royals, et c’est tout simplement ridicule à son avis. »

Au cours des deux dernières années, le couple a tiré le meilleur parti de sa » liberté » et a signé un certain nombre de contrats lucratifs avec les géants du streaming Spotify et Netflix, qui leur auraient assuré 100 millions de livres sterling.

En avril 2021, les Sussex ont annoncé « Heart of Invictus » comme premier projet avec Netflix ; une série documentaire sur l’événement sportif international pour les militaires blessés ou malades, fondée par le prince Harry.

En juillet, Meghan a été révélée en tant que productrice exécutive d’une nouvelle série animée « Pearl », écrite sur les « aventures héroïques » d’une fillette de 12 ans dans laquelle elle rencontre des femmes influentes de l’histoire.

Les dates de sortie des deux projets n’ont pas encore été confirmées et, dans l’état actuel des choses, le duc et la duchesse n’ont terminé aucun projet avec Netflix près de 15 mois après le début de leur contrat.

La famille de quatre personnes devrait retourner au Royaume-Uni en mai pour célébrer le jubilé de platine de la reine et assister aux Jeux Invictus aux Pays-Bas.

Ce sera la première fois que la reine rencontrera son arrière-petite-fille, Lilibet, et la première fois qu’elle verra Archie depuis plus de deux ans.

Le prince Harry a insisté dans des interviews sur le fait que lui et sa femme entretenaient d’excellentes relations avec la reine, mais dans le discours de Noël de Sa Majesté, elle a choisi de ne pas les mentionner et a plutôt chanté les louanges de Charles et Camilla, et de William et Kate.

Elle a déclaré : « Je suis fière au-delà des mots que son [Prince Philip’s] le travail de pionnier a été entrepris et amplifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine – plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow.

