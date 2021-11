Nouvelles royales: Palace a brutalement fermé les chances du prince Edward de devenir ROI | Royale | Nouvelles

Après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, un parti politique estonien appelé Parti royaliste indépendant d’Estonie a envoyé une lettre au palais déclarant que le prince Edward était « parfait » pour être roi d’Estonie. La lettre ajoutait que le parti l’admirait « énormément ». Cependant, Buckingham Palace a rejeté la demande et a déclaré que c’était « une idée charmante mais plutôt improbable ».

Le Parti royaliste indépendant voulait que l’Estonie soit érigée en monarchie.

L’Estonie est maintenant une république parlementaire unitaire avec un premier ministre, appelé Kaja Kallas, et un président appelé Alar Karis.

Le comte de Wessex est le plus jeune enfant de la reine et est marié à Sophie, comtesse de Wessex.

Le couple a deux enfants, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn.

Lady Louise et James seraient très proches de leur grand-mère la reine.

Le prince Edward est maintenant 14e sur le trône britannique, donc les chances qu’il devienne monarque sont extrêmement minces.

Le comte de Wessex a récemment été vu avec sa mère la reine au début du relais Queen’s Baton pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Le prince Edward est vice-parrain de la Fédération des Jeux du Commonwealth.

JUST IN: Les voisins américains glamour de Harry et Meghan «ne veulent pas les toucher», affirme Lady C

Elle a déclaré : « Après tout, ils ont passé plusieurs années sous le même toit.

«Ils ont fait l’expérience des tensions et de l’énorme bouleversement émotionnel de la famille royale à un moment horrible au cours des 10 dernières années pour eux.

« Ils ont vu les dégâts.

« Ils ont vu le mal.

« Ils ont vu le genre d’inconvénients à être royaux.

« Je pense qu’ils ont tous les deux trouvé quelque chose l’un dans l’autre, du moins j’espère qu’ils l’ont fait, qui les soutiendra en tant que couple à l’avenir. »