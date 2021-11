Et le député conservateur de Clwyd West estime que le ministre français de l’Europe était uniquement motivé par le désir de faire réélire son patron l’année prochaine. M. Jones, qui est vice-président du Groupe de recherche européen, s’exprimait en réponse à un tweet pointu de M. Beaune qui faisait référence à sa rencontre avec son homologue irlandais Thomas Byrne.

M. Beaune a posté : « #Brexit : Nouvel échange cet après-midi avec mon homologue irlandais Thomas Byrne TD.

« Nous défendons ensemble l’application des accords signés et la solidarité européenne, en étant toujours solidaires, fermes et constructifs.

M. Jones a remis en question la décision de M. Beaune de publier un tel message à un moment où la Grande-Bretagne et la France étaient opposées à la fois en ce qui concerne l’accès à la pêche pour les navires français cherchant à opérer dans les eaux britanniques et le protocole d’Irlande du Nord.

Plus précisément, il a suggéré que le Français n’était pas exactement en train de désamorcer les tensions avec son comportement.

M. Jones a expliqué : « M. La raison d’être de Beaune est de faire réélire son patron, M. Macron, l’année prochaine, c’est pourquoi il glisse constamment contre les Britanniques.

« Il pense que ça va bien jouer à la maison. »

JUST IN: Frost prépare une nouvelle équipe à relever le défi de réécrire l’accord détesté sur le Brexit

Il a ajouté : « Malheureusement, les Français semblent ne pas comprendre la délicatesse de la situation politique en Irlande du Nord.

« L’accord Belfast / Vendredi saint est miné par le protocole.

« Une réponse sensée serait d’essayer d’améliorer les choses.

A NE PAS MANQUER

« M. Beaune ne fait qu’empirer les choses par son discours intempérant.

La Grande-Bretagne et la France sont également à couteaux tirés au sujet de la pêche, M. Macron ayant retardé l’introduction d’une série de mesures punitives visant le Royaume-Uni pour protester contre un prétendu refus d’accorder des licences suffisantes aux bateaux français.

Se référant à la ministre française de la Maritime Annick Girardin, M. Jones a déclaré : « Beaune et Girardin alimentent cela.

« C’est tout leur objectif ces jours-ci. »

S’exprimant lors de la COP26 à Glasgow mardi, Boris Johnson a déclaré que la querelle sur les accords de pêche post-Brexit avec la France était « sans importance » par rapport à la lutte contre le changement climatique.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que la position du Royaume-Uni n’avait pas changé dans le différend.

M. Johnson a souligné que le Royaume-Uni continuerait à travailler pour résoudre le désaccord, ce qui a conduit la France à menacer de prendre des mesures contre les bateaux britanniques avant que Paris ne recule lundi soir.

Cependant, s’exprimant lors d’une conférence de presse au sommet sur le climat de la Cop26 à Glasgow mardi, M. Johnson a déclaré aux journalistes: « Nous travaillons très, très étroitement avec nos amis et partenaires français sur les choses qui comptent le plus pour les peuples du monde, et qui lutte contre le changement climatique et réduit les émissions de CO2.

« Par rapport à cette question extrêmement importante, celles que vous avez mentionnées sont vraiment sans importance, mais puisque vous demandez si le Royaume-Uni a changé sa position sur la question de la pêche, la réponse est non. »

Auparavant, la Grande-Bretagne avait salué le fait que la France avait » pris du recul » par rapport aux menaces d’imposer des mesures punitives dans la rangée.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré qu’une réunion entre le ministre du Brexit Lord Frost et M. Beaune jeudi serait « très importante », car de nouvelles discussions avec l’UE sont également prévues.