Nouvelles royales : SIX membres de la famille royale du monde entier jouent dans une campagne époustouflante | Royale | Nouvelles

La gamme de noms internationaux comprend la princesse Maria Olympia de Grèce et du Danemark, 25 ans, le maharaja Sawai Padmanabh Singh de Jaipur, 23 ans, et le prince Nikolai du Danemark, 22 ans.

L’arrière-arrière-arrière-neveu de Winston Churchill, George Spencer-Churchill, 29 ans, archiduchesse d’Autriche et princesse de Hongrie et de Bohême Anna Gabriele von Habsburg, 80 ans, et sa fille Catharina von Habsburg, 49 ans, sont également impliqués.

Les membres de la famille royale apparaissent dans une publicité de deux minutes pour la chaîne d’hôtels de luxe Raffles Resorts.

Le Raffles London, qui doit ouvrir l’année prochaine dans l’Old War Office de Whitehall sous l’égide d’Accor, a réuni les six visages royaux « dans l’esprit de l’aventure » pour filmer ce qui s’est avéré être une vidéo ludique, intitulée Hotel Royalty Since 1887.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles sauvagement alors que la dernière sortie de la COP26 a été qualifiée d’« exercice de relations publiques »

Alternant entre le présent et le XIXe siècle, il explore l’histoire royale emblématique du Raffles Singapour comme un préchauffage de ce que l’hôtelier espère être un lancement réussi à la fin de 2022.

Ouvert en décembre 1887, le Raffles Singapore est synonyme d’élégance et de sophistication – il n’est donc pas étonnant que les anciens invités incluent Elizabeth Taylor, Ava Gardner et, plus frappant encore, certains membres de la famille royale britannique.

Le duc et la duchesse de Sussex ont séjourné dans l’une de leurs suites, à partir de 520 £ la nuit, en 2012.

L’hôtel a eu l’honneur d’accueillir Sa Majesté la reine et le prince Philip en 2006.

S’adressant à Forbes, la princesse Maria Olympia, que l’on peut voir posant avec un chien et un perroquet dans un salon impressionnant, a déclaré : « Raffles est emblématique de tant d’histoire et de sophistication, et la marque a accueilli tant de moments marquants avec icônes à la mode à travers les âges. »

Certains invités de la classe supérieure de la scène culturelle britannique incluent Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Somerset Maugham, Hermann Hesse et Noel Coward.

George Spencer Churchill, un parent éloigné de la princesse Diana, a déclaré à Forbes : « J’ai été très touché et honoré de faire le lien avec le nouveau monument de la marque qui ouvrira l’année prochaine dans le bâtiment Old War Office de Londres à Whitehall, un lieu qui m’a servi de quartier général de l’arrière-grand-oncle pendant la Seconde Guerre mondiale. »

A NE PAS MANQUER

Santé de la reine: «Beaucoup de personnes concernées» après l’instruction de «repos» de Sa Majesté [ANALYSIS]

Victoire pour Meghan ! Une énorme intervention politique porte ses fruits alors que la duchesse de Sussex a remporté la victoire [INSIGHT]

Oprah se joindra-t-elle? Harry ridiculisé pour un mouvement de désinformation [LIVE]

Dans la publicité, Churchill savoure un café avec son papier tout en ayant une fleur attachée à son étiquette.

Lorsque Raffles Singapore a ouvert ses portes, il s’agissait d’un bâtiment de style bungalow avec seulement 10 chambres donnant sur la plage et la mer de Chine méridionale. Aujourd’hui, ses 115 suites et jardins.

L’un des moments intrigants de la vidéo présente Catharina von Habsburg, qui a écrit plusieurs livres sur les femmes remarquables de sa famille – dont l’impératrice Sissi et Marie-Antoinette, reine de France -, assise et écrivant une lettre au Writer’s Bar du Raffles Singapour, où Rudyard Kipling a écrit le célèbre livre de la jungle.