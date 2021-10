Nouvelles royales : William et Charles rejoignent Queen pour rencontrer des acteurs mondiaux | Royale | Nouvelles

Les invités à la réception de St. George’s Hall comprenaient Bill Gates, l’envoyé américain pour le climat John Kerry et Boris Johnson. Les utilisateurs de Twitter ont répondu en reconnaissant l’importance du fait que les trois membres de la famille royale les plus anciens se présentent ensemble pour héberger les puissances mondiales.

Un utilisateur a tweeté : « Ce pouvoir de Windsor, la reine et les futurs rois. [crown symbol]. »

Selon un communiqué du palais, le Government Investment Summit visait à « présenter le meilleur de l’innovation britannique et à souligner le rôle du Royaume-Uni dans les investissements verts et les technologies propres, à certains des chefs d’entreprise les plus anciens et les plus influents du monde entier ».

La reine a été rejointe par le prince de Galles et le duc de Cambridge à la réception et a rencontré certaines des principales personnalités dans le salon vert du château avant que les Royals ne se mélangent plus largement, selon la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English.

Le trio du « pouvoir » a chaleureusement accueilli les chefs d’entreprise et les membres du gouvernement, dont la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et la secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan.

Le Premier ministre Boris Johnson devait être présenté en premier, mais il est apparu après que la reine a commencé à accueillir ses invités et a pris sa place au bout de la ligne.

Le duc et la duchesse de Gloucester et le prince Michael de Kent étaient également présents à l’événement.

La réception du SIG précède la participation de la reine et d’autres membres de la famille royale aux événements organisés à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 en novembre.

Dans un avant-propos de la brochure officielle du Global Investment Summit, la reine a déclaré qu’elle était «fier» de la façon dont le Royaume-Uni se dirigeait vers un avenir durable, mais a déclaré «qu’il reste encore beaucoup à faire», exhortant les pays à «relever le défi» .

Dans son avant-propos, elle a également souligné les défis posés par la pandémie de COVID-19, affirmant qu’elle « a souvent menacé ce que nous tenions tous pour acquis : l’opportunité d’être, de travailler et de grandir ensemble ».

Elle a ajouté: « Pourtant, face à ces défis, j’ai été inspirée par d’innombrables histoires de surmonter ces obstacles. Nous avons appris à nous connecter les uns aux autres grâce à des technologies innovantes et … réalisé des percées scientifiques plus rapidement que prévu.

« Le défi d’aujourd’hui, cependant, n’est pas d’enfreindre un code. C’est de travailler ensemble à travers le monde pour éviter les défis du changement climatique. C’est notre responsabilité partagée, de ceux du gouvernement, des entreprises et de la société civile, à ce défi. »

« Je suis fier de la façon dont le Royaume-Uni cherche à assurer un avenir durable, mais il reste encore beaucoup à faire.

« Ce sommet n’est pas seulement une vitrine, mais une opportunité de se rassembler et, dans un esprit généreux de collaboration, de nouer de nouveaux partenariats.

Cela survient après que le prince William a organisé ce week-end la cérémonie inaugurale de remise du prix Earthshot, un programme environnemental ambitieux visant à trouver de nouvelles idées et technologies dans le monde pour lutter contre la crise climatique.

Parmi les personnalités présentes à l’événement figuraient Emma Watson, Emma Thompson et David Oyelowo.

L’initiative de 50 millions de livres sterling vise à financer et à promouvoir des moyens innovants de réparer la planète en décernant cinq prix de 1 million de livres sterling chaque année pour les dix prochaines années.

Le prince William a déclaré à BBC Newscast qu’il espérait que le prix « stimulerait des solutions et des actions que beaucoup de gens n’ont pas encore nécessairement produites ».

« J’espère, vous savez, que le prix galvanisera beaucoup de personnes occupant des postes de responsabilité pour, vous savez, aller plus loin, plus gros et réellement commencer à livrer », a-t-il ajouté.