Nouvelles royales: William et Kate pourraient suivre la tradition avec une nouvelle photo le mois prochain | Royale | Nouvelles

Ce Noël sera très différent du précédent, tant que le gouvernement ne choisira pas d’imposer de nouvelles restrictions en réponse au Covid pendant la période des fêtes. Mais les fans royaux espèrent que certaines choses resteront les mêmes, notamment la publication de nouvelles photos de famille par les principaux membres de la famille.

L’année dernière, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une image de leur maison à Norfolk sur leur carte de Noël officielle.

Le prince Louis, assis avec sa famille sur des bottes de paille, était facilement le centre d’attention, arborant un sourire effronté.

Si le couple décidait de publier une nouvelle photo pour une carte cette année, on s’attend à ce que leurs enfants – le prince George, maintenant huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois – volent à nouveau la vedette.

La carte de famille de 2019, vue sur une photo de cette année-là de la reine assise derrière son bureau au château de Windsor, montrait des parents et des enfants posant autour d’une moto et d’un side-car d’époque.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont également réputés pour partager des images de leurs cartes de Noël officielles.

Leur carte de Noël 2019 montrait le couple au volant d’une MG TD d’époque lors d’une tournée à Cuba.

Peut-être sans surprise, leur carte 2020 était beaucoup plus discrète.

Dans celui-ci, le couple peut être vu assis en tenue décontractée au début de l’automne à Birkhall, en Écosse.

LIRE LA SUITE: L’offre d’indépendance de l’esturgeon est au bord du gouffre alors qu’un autre sondage se « tourne contre » le SNP

Les rapports suggèrent qu’elle est « engagée » à accueillir sa famille pour les festivités.

Elle devrait accueillir à Sandringham comme d’habitude.

Cela dépend bien sûr de la santé de la reine pendant la période de Noël.

Suite à un avis médical, la reine a été contrainte de se retirer de certains engagements royaux récents.

Malgré cela, elle a assisté dimanche aux baptêmes de ses deux derniers arrière-petits-fils.

Les plans de Noël complets de la famille royale devraient être confirmés en temps voulu.