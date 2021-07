Nouvelles, rumeurs, date de sortie et plus

On dirait que l’iPhone 12 vient tout juste de sortir, mais l’iPhone 13 n’est peut-être que dans quelques mois. On ne s’attend pas à ce que la série d’iPhone de nouvelle génération propose une refonte majeure – qui est venue avec l’iPhone 12. Mais elle apportera des améliorations que les utilisateurs demandent depuis des années.

Nous avons beaucoup appris sur la prochaine série iPhone au cours des derniers mois, grâce à toutes les fuites et rumeurs qui ont été diffusées. En fait, nous avons vu des fuites concernant la conception, les performances, l’affichage, l’appareil photo, etc. de l’iPhone 13.

À ce stade, nous attendons quatre modèles, comme sur l’iPhone 12. Ceux-ci incluront l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Excité pour la série iPhone 13 encore? Voici tout ce que nous savons sur le nouveau téléphone jusqu’à présent.

iPhone 13 ou iPhone 12s ?

Le nom “iPhone 13” n’est pas gravé dans le marbre – et en fait, de nombreuses rumeurs et un rapport de la société d’études de marché TrendForce, indiquent que l’appareil finira par s’appeler iPhone 12s.

Il peut y avoir de bonnes raisons à cela. Pour commencer, le prochain iPhone pourrait être davantage une mise à jour incrémentielle, ne justifiant donc pas vraiment un saut dans le nom. Certaines rumeurs suggèrent que la plus grande mise à jour sera l’ajout d’un écran 120 Hz – et cela ne devrait même pas arriver à tous les nouveaux modèles d’iPhone.

Le plus important est peut-être le fait qu’Apple souhaite peut-être éviter les associations culturelles avec le nombre 13. Dans de nombreuses régions du monde, y compris aux États-Unis, le nombre 13 est considéré comme malchanceux. Bien sûr, cela ne contourne pas l’utilisation du numéro 13 – mais l’année prochaine, la rumeur dit qu’Apple passera de l’iPhone 12s à l’iPhone 14.

Conception de l’iPhone 13

Unités factices iPhone 13 – de gauche à droite : Pro Max, Pro, iPhone 13 et mini, Source de l’image : MacRumors

L’iPhone 12 a subi une refonte majeure de sa conception, remplaçant les bords arrondis par des bords plats. C’est un bon look, et Apple ne devrait pas s’en débarrasser avant un certain temps.

Cela ne signifie pas que nous ne verrons aucun changement de conception sur l’iPhone 13 – juste que les changements de conception que nous voyons peuvent être mineurs. Peut-être que le plus gros ajustement dans la conception se présentera sous la forme d’une encoche plus petite. Selon certaines rumeurs, Apple travaille sur des moyens de réduire l’encoche depuis un certain temps déjà, et ces efforts pourraient porter leurs fruits cette année. Il est peu probable que l’entreprise supprime complètement l’encoche, mais même une plus petite sera utile.

Jon Prosser a corroboré l’idée que la série iPhone viendra avec une encoche plus petite, publiant ce qu’il dit être des rendus CAO montrant le téléphone, avec une encoche plus petite.

Les rendus de Prosser semblent également montrer quelques différences dans la conception du module de caméra. Les appareils non-Pro conserveront probablement un système à double caméra, mais ces caméras peuvent être disposées en diagonale au lieu de verticalement. Les rumeurs indiquent que l’ensemble de la série obtiendra les capteurs d’appareil photo plus grands actuellement uniquement proposés par l’iPhone 12 Pro Max, ce qui pourrait entraîner une bosse de l’appareil photo qui s’étend plus loin à l’arrière du téléphone. Cela ne devrait toujours pas avoir d’importance pour ceux qui mettent leur téléphone dans un étui.

Écran de l’iPhone 13

Rendu de l’iPhone 13 Pro basé sur des fuites et des rumeurs récentes. Source de l’image : Concept Creator et LetsGoDigital

Tous les modèles d’iPhone offrent désormais un écran OLED. Alors, où Apple pourrait-il prendre la technologie d’affichage ensuite ? Eh bien, des rapports indiquent qu’Apple apportera enfin sa technologie ProMotion à la série iPhone, ce qui signifie qu’au moins certains modèles devraient offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela devrait permettre un affichage plus réactif, avec des animations fluides.

Malheureusement, ProMotion ne devrait arriver que sur les modèles «Pro». La technologie pourrait un jour arriver à des iPhones plus abordables, mais cela pourrait prendre un certain temps. L’iPhone 13 peut également enfin obtenir un affichage permanent, ce qui lui permettrait de toujours afficher certaines informations comme l’heure et certaines notifications.

Une autre mise à jour peut arriver à l’écran de l’iPhone – le retour de Touch ID. Certaines rumeurs indiquent qu’Apple apportera un capteur d’empreintes digitales intégré à la série. Cela facilitera le déverrouillage de votre téléphone lorsque vous portez un masque. Pourtant, les rapports les plus récents suggèrent que la fonctionnalité viendra à la place de la série iPhone 2022. Et, quand c’est le cas, il peut ne pas arriver sous l’écran – à la place, il peut être inclus dans le bouton d’alimentation.

Spécifications de l’iPhone 13

Comme c’est la tradition pour une nouvelle série d’iPhone, les nouveaux appareils apporteront quelques améliorations aux performances de l’iPhone. L’ensemble de la série devrait recevoir le nouveau processeur A15 d’Apple, qui devrait s’en tenir à un processus de 5 nm.

Il y a eu des rumeurs contradictoires sur le stockage dans la série. Les premières rumeurs, notamment de Jon Prosser, indiquaient que l’appareil pourrait disposer d’options de stockage allant jusqu’à 1 To – cependant, depuis lors, un rapport de TrendForce est sorti en conflit avec cela, suggérant plutôt que la série iPhone 13 restera avec le même options de stockage comme l’iPhone 12.

appareil photo iPhone 13

Unités factices iPhone 13 Pro et iPhone 13 : détail de la caméra arrière. Source de l’image : Weibo

La série iPhone 12 a représenté un grand pas en avant pour l’appareil photo de l’iPhone, apportant des capteurs d’appareil photo plus grands qui fonctionnent mieux dans des conditions de faible luminosité. L’iPhone 12 Pro Max en particulier s’est très bien comporté à cet égard. Apple devrait apporter la technologie qui a alimenté l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max aux modèles d’iPhone bas de gamme pour la nouvelle série. Il n’est actuellement pas clair si seuls les modèles Pro l’obtiendront, ou si tous les modèles l’obtiendront.

Les deux modèles non-Pro devraient conserver une configuration à double caméra, avec une caméra principale et une caméra ultra-large. Comme par le passé, les deux modèles Pro bénéficieront probablement d’un système à triple caméra, en ajoutant une caméra téléobjectif.

Prix ​​et date de sortie de l’iPhone 13

La série iPhone 12 a été retardée, probablement en raison de complications de production liées à la pandémie. La sortie de l’appareil de cette année, cependant, est susceptible de revenir sur la bonne voie. Apple devrait annoncer la série à la mi-septembre. Il les publiera probablement au public après une courte période de précommande de la mi-septembre à la fin septembre.

La structure globale des prix de la série devrait rester la même. En d’autres termes, l’iPhone 13 Mini coûtera probablement environ 700 $. L’iPhone 13 standard coûtera environ 800 $, tandis que l’iPhone 13 Pro coûtera 1 000 $ et l’iPhone 13 Pro Max coûtera 1 100 $.