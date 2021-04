Nouvelles rumeurs sur l’iPhone 13: avec l’écran toujours allumé?

Comme c’est souvent le cas chaque année, les spéculations sur le nouveau terminal pour Manzana Ils n’ont pas tardé à partir. Dans ce cas, pour le iPhone 13 qui verra le jour au mois de septembre.

Selon le ‘youtuber’ ‘EverythingApplePro’, le prochain téléphone Apple aura un affichage permanent, c’est-à-dire toujours allumé. Une fonction que la firme américaine a déjà ajoutée à ses montres intelligentes (Apple Watch) qui permet de visualiser les notifications ou même l’heure à l’écran même si elle est éteinte sans signaler trop de consommation de batterie.

Une fonction que, avec probabilité, les utilisateurs pourront configurer à partir du menu « paramètres » du terminal iPhone 13, qui peut être le vrai nom avec lequel ils lanceront le nouveau produit, bien qu’il y ait des divergences avec le nom final.

Une autre caractéristique à laquelle la vidéo fait référence est que l’écran du téléphone offrira Taux de rafraîchissement de 120 Hz, quelque chose qui existe déjà dans certains modèles de la concurrence (Android).

De plus, on pense qu’ils arriveront améliorations dans la section caméra. Dans ce cas, il s’agirait du premier téléphone Apple capable d’enregistrer des vidéos en mode portrait, à l’aide du capteur. Lidar et puce A15, selon la source.

Ils introduiraient également un mode de photographie « astronomique » cela vous permettrait de capturer le ciel plus en détail, dans ce cas idéal pour les cieux nocturnes ou étoilés.

Notamment, il y a quelque temps, l’expert Ming-Chi Kuo a souligné qu’il était probable un ultra grand angle pour capturer beaucoup plus de lumière.

En ce qui concerne le design, des rumeurs suggèrent que l’encoche serait plus petite et que le lecteur d’empreintes digitales serait sous l’écran.