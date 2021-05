Nouvelles sur le Brexit: Verhofstadt déclenche un retour de bâton sur Twitter avec le dernier balayage du Brexit sur l’immigration | Politique | Nouvelles

Guy Verhofstadt discute des “ faiblesses ” au sein de l’UE

Et plusieurs utilisateurs de Twitter se sont demandé pourquoi l’eurodéputé pensait que ces personnes devraient être traitées différemment des immigrés clandestins d’autres régions du monde. La semaine dernière, il est apparu qu’environ 30 citoyens de l’UE, dont des ressortissants allemands, grecs, italiens, roumains et espagnols, avaient été détenus de cette manière.

M. Verhofstadt a spécifiquement réagi à une déclaration de la Commission européenne hier, dans laquelle elle a déclaré que la durée de détention de certains ressortissants de l’UE dans les centres de retrait des migrants britanniques était une «source de préoccupation».

L’ancien Premier ministre belge – qui était également le représentant du Parlement européen pour le Brexit – a tweeté: «Je n’ai pas vu« Nous allons placer de jeunes Italiens et Espagnols dans des centres de rétention pour migrants »à côté d’un bus rouge. As tu?

«C’est un choix laid et certainement pas ce que nous pensions être des valeurs britanniques.»

Guy Verhofstadt est de nouveau revenu sur le sujet du Brexit (Image: GETTY)

Une affiche a déclaré que les détentions étaient inévitables (Image: Twitter)

Cependant, beaucoup ont souligné que la manière dont les citoyens en question étaient traités était loin d’être exceptionnelle et reflétait en fait la manière dont les citoyens non européens étaient traités.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «C’est ainsi que tous les immigrants illégaux sont traités.

«Aussi injuste que cela soit, ce n’est pas nouveau et pourquoi les citoyens de l’UE devraient-ils bénéficier d’un traitement spécial?

Agents d’immigration britanniques (Image: GETTY)

«S’ils viennent et essaient de travailler sans les papiers appropriés, ils devraient s’attendre à la détention et à l’expulsion.»

De même, un autre a ajouté: «Il est dit dans l’article que cela reflète les citoyens non européens.

«Maintenant, nous sommes partis, n’est-ce pas tout de même, en vertu de quel accord le traitement spécial devrait-il être appliqué.

«Pourquoi devrais-je quitter l’UE après 90 jours? Je ne l’avais pas fait auparavant, niant manifestement que BREXIT est désormais une affaire de l’UE. »

Les citoyens de l’UE ne pouvaient pas s’attendre à un traitement spécial, selon une affiche (Image: Twitter)

Une autre affiche a suggéré que l’UE avait également un cas à répondre (Image: Royaume-Uni)

Si vous êtes illégal, à quoi vous attendez-vous?! Utilisateur Twiter

Un troisième a demandé: “Si vous êtes illégal, à quoi vous attendez-vous?!”

D’autres ont conseillé à M. Verhofstadt de se demander pourquoi les ressortissants de l’UE tentaient d’entrer au Royaume-Uni en premier lieu.

L’un d’eux a déclaré: «Ce que vous devriez demander, c’est pourquoi ils essaient d’échapper à l’UE pour une vie meilleure. L’UE a détruit la vie de millions de jeunes citoyens européens.

«Chômage des jeunes très élevé, pas de formation et pas d’espoir. La réponse de l’UE plus d’immigration et c’était avant le COVID-19. »

Chronologie du Brexit (Image: Express)

Stu Maskell a demandé à M. Verhofstadt: «Que savez-vous des valeurs britanniques? «Merci d’avoir rendu le Brexit possible.»

Et George Whitebread a commenté: «Il y a des camps de détention dans toute l’UE pleins de gens qui n’ont pas la« paperasse ». Généralement une peau de couleur différente. Est-ce que ça pourrait être ça?

La déclaration de la Commission a déclaré: «Cela ne semble pas être une tendance généralisée car un petit nombre de citoyens de l’UE sont concernés.

“Néanmoins, la délégation de l’UE suit de près cette affaire, en particulier les conditions et la durée de la rétention, qui sont une source de préoccupation.”

Des citoyens espagnols et allemands faisaient partie des détenus qui tentaient d’entrer au Royaume-Uni (Image: GETTY)

Vendredi, une Espagnole détenue dans un centre de retrait pour migrants près de Londres a été libérée après quatre jours de détention, même si son passeport n’a pas encore été rendu.

Elle avait été placée en auto-isolement après que des cas de COVID-19 aient été détectés dans l’aile du centre où elle était détenue.

Après le Brexit, les ressortissants de l’UE sont autorisés à entrer en Grande-Bretagne sans visa pour le tourisme et à rester un maximum de 180 jours.

Cependant, Border Force peut refuser l’entrée aux ressortissants de l’UE si elle estime qu’ils envisagent de travailler au Royaume-Uni mais ne sont pas en mesure de produire un visa de travail.