Nouvelles sur le changement climatique : les végétaliens « brouillent » le débat avec de faux arguments | Royaume-Uni | Des nouvelles

Lord Deben, qui a été ministre de l’Environnement de 1993 à 1997 et actuel président du Comité sur le changement climatique, a accusé certains végétaliens de « brouiller » le débat en appelant à des régimes à base de plantes. Le principal conseiller du Royaume-Uni sur la lutte contre le réchauffement climatique a ajouté qu’il avait lancé l’appel car il se souciait du bien-être des animaux, mais que cela n’était pas lié au changement climatique.

Il a déclaré: « Ils le font parce qu’ils ont d’autres points de vue sur les animaux, mais ils doivent accepter qu’il ne s’agit pas du changement climatique. »

Il a ajouté qu’il fallait empêcher les végétaliens d’utiliser les débats sur le changement climatique pour promouvoir un mode de vie à base de plantes, et a déclaré que certains végétaliens avaient tort de prétendre que manger de la viande n’était pas respectueux de l’environnement.

Lord Deben a déclaré : « Ce que je ne veux pas voir, c’est que les gens brouillent la question du changement climatique pour un autre programme.

« Les végétaliens doivent défendre leur cause sur leurs propres terres. »

Lord Deben a déclaré que les animaux d’élevage jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Il a déclaré : « Il n’est tout simplement pas vrai que nous devrions avoir un monde dans lequel il n’y a pas d’animaux de ferme.

« Ils sont essentiels pour le système de polyculture, qui est le moyen de restituer la vitalité du sol. »

Ses commentaires interviennent alors que le gouvernement est critiqué pour ne pas en faire assez pour lutter contre les émissions de l’agriculture.

Actuellement, l’agriculture représente environ 10 pour cent des émissions territoriales de gaz à effet de serre du Royaume-Uni, dont la majorité provient du méthane produit par le bétail.

En novembre, lors de la conférence sur l’agriculture de l’Est de l’Angleterre, il a réitéré cette pensée et a également déclaré qu’opter pour un régime végétalien n’était « pas la réponse au changement climatique ».

« Le véganisme n’est pas la réponse au changement climatique.

« En effet, c’est un adversaire de la résolution du changement climatique, car à moins d’avoir des animaux, nous ne pouvons pas avoir le type d’agriculture mixte qui devrait être une partie très importante de la communauté agricole.

Il a ajouté que les végétaliens pesaient souvent sur le débat en raison de leur amour pour les animaux.

Il a déclaré : « Nous devons donc empêcher les végétaliens de s’emparer de l’agenda du changement climatique à des fins qui ne concernent pas le changement climatique, mais une sorte de désir religieux d’arrêter l’élevage d’animaux. »

Selon une étude récente menée par des scientifiques de l’Université de l’Illinois, à l’échelle mondiale, la viande est responsable d’environ deux fois l’empreinte carbone des aliments à base de plantes.

Le véganisme est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, en raison de la disponibilité croissante d’alternatives à la viande et de la prise de conscience croissante de l’environnement.

De plus, Veganuary, une organisation à but non lucratif qui encourage les gens à suivre un mode de vie végétalien pour le mois de janvier, a été lancé en 2014.

Depuis son lancement, la participation a plus que doublé d’année en année avec 400 000 personnes inscrites à la campagne 2020.