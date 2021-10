Nouvelles sur le financement : Microsoft examine l’argent pour un nouveau démarrage de partage de données de vente et d’autres accords PNW

La PDG de Groopit, Tammy Savage. (Photo de Groopit)

Voici notre dernier aperçu des dernières nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

— La start-up de Seattle Groopit a décroché 2 millions de dollars pour aider les employés des ventes de première ligne à partager des données avec leurs équipes étendues et leurs dirigeants.

L’essentiel: Groopit offre aux chefs d’entreprise un moyen d’obtenir des données des employés sur le terrain qui utilisent le logiciel pour collecter et partager des informations sur les ventes, les produits, les clients, les concurrents et les initiatives stratégiques de l’entreprise. La société affirme qu’elle fait partie d’une nouvelle catégorie de produits appelée crowdsolving, qui consiste à « lorsque les gens résolvent un problème en collectant et en partageant des données en temps réel ».

La prise : Groopit est un autre outil de collecte de données, mais il vise à se différencier en étant une alternative plus efficace au partage d’informations dans les réunions, les e-mails, les appels téléphoniques, les canaux, les feuilles de calcul partagées, les enquêtes, etc.

Les leaders: La société est dirigée par la PDG Tammy Savage, qui a passé plus de deux décennies chez Microsoft à divers postes de direction. Son co-fondateur est John Vert, un autre dirigeant de longue date de Microsoft qui a également passé cinq ans chez le géant du jeu Valve.

Les bailleurs de fonds : Ascend.vc, que nous avons récemment profilé, a mené le tour de pré-semence. Voyager Capital et Vulcan Capital y ont également participé. Le financement total à ce jour est de 3,1 millions de dollars.

Plus d’offres

– La startup de vélos électriques de Seattle, Rad Power Bikes, a décroché 154 millions de dollars. Le tour intervient après une injection de fonds distincte de 150 millions de dollars collectée en février. Lire la suite.

— Un an et quelques mois depuis sa fondation, Mozart Therapeutics a obtenu 55 millions de dollars pour développer des thérapies contre la maladie cœliaque et d’autres affections liées au système immunitaire. Lire la suite.

— Lovevery, une entreprise de jouets par abonnement basée à Boise, dans l’Idaho a levé 100 millions de dollars à une valorisation de 800 millions de dollars.

— Johnson & Johnson Impact Ventures a investi 1,5 million de dollars dans la start-up de Seattle NextStep, qui utilise sa plate-forme technologique pour recycler les travailleurs déplacés à des postes dans le secteur de la santé.

– La société de capital-risque de Seattle Madrona Venture Group a investi dans un accord de série A de 17 millions de dollars pour Anamoly, une startup du secteur de la santé qui utilise l’IA pour détecter les dépenses médicales inutiles des réclamations.

– Vulcan Capital, basé à Seattle, a co-dirigé un tour de 78 millions de dollars pour Teachmint, qui fournit des outils aux enseignants en Inde pour lancer des classes numériques.

— La startup Rally Commerce, basée à Portland, Oregon, a décroché un financement de démarrage de 6 millions de dollars. La société aide les détaillants en ligne à mettre en œuvre des paiements en un clic.

— Puissance résiliente ; Infini; et CMC Machinery sont les derniers récipiendaires du Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars d’Amazon.

