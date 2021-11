Nouvelles sur le financement : une conférence Angel soutient le démarrage d’un appareil cérébral, une société de détection d’armes décroche 15 millions de dollars

Caitlin Morse, PDG de BrainSpace. (Photo LinkedIn)

Les nouvelles: Cinq startups se sont battues pour un financement de 200 000 $ lors du dernier tour de la Seattle Angel Conference, avec la nouvelle société de dispositifs médicaux BrainSpace se hissant au sommet.

La Couronne: BrainSpace utilisera le nouvel argent pour soutenir le développement de son drain ventriculaire externe automatisé, un type d’appareil qui soulage la pression dans le cerveau causée par un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou d’autres conditions. L’appareil dispose d’une «surveillance continue de la pression intracrânienne prenant en charge les consultations à distance et les nouvelles découvertes», selon le site Web de la société. La startup basée à Bothell, Wash. a créé un modèle fonctionnel de l’appareil avec 100 000 $ d’autofinancement, selon Wesley Johnson, un responsable de la conférence. La startup a refusé de fournir plus de détails lorsqu’elle a été contactée par ..

Les fondateurs: Le directeur technique de BrainSpace, Stephen Morse, est un ingénieur en mécanique qui a travaillé pour diverses entreprises, notamment l’entreprise mondiale d’électricité et de fabrication Flex. La PDG Caitlin Morse était auparavant gestionnaire de programme chez Flex et est également co-fondatrice d’une petite startup de services de dispositifs médicaux, MorseCode Medical. Le couple a cofondé BrainSpace en janvier.

Finalistes : Les quatre autres finalistes étaient Violett, développant des filtres à air anti-virus ; PetHub, qui fabrique des étiquettes électroniques pour animaux de compagnie ; Curie, transformant des photos 2D en modèles 3D pour les e-commerçants ; et EarthUP, qui a créé un logiciel pour les entreprises afin d’améliorer la durabilité environnementale.

Les anges: La conférence semestrielle vise à créer de nouveaux investisseurs à Washington grâce à un concours de startups. De nouveaux investisseurs providentiels « qualifiés » – avec un actif d’un million de dollars ou un revenu annuel de 200 000 $ – travaillent avec des investisseurs expérimentés pour examiner des dizaines d’entreprises sur deux mois.

La conférence a formé 434 nouveaux investisseurs au cours des dix dernières années et investi 4,6 millions de dollars dans 39 startups, en utilisant des fonds mis en commun par les anges. « Notre objectif est de conduire le processus des startups dans la communauté afin que nous soyons plus efficaces en tant qu’écosystème de startups », a déclaré le fondateur John Sechrest dans une vidéo.

Plus d’offres :

– La start-up de détection d’armes décroche 10 millions de dollars : Lassen Peak développe un système radar portable pour la détection « sans contact » d’armes dissimulées par les forces de l’ordre, les militaires et les lieux privés.

Le PDG de Lassen Peak, Hatch Graham. (Photo du pic de Lassen)

« Permettre une rencontre sans contact entre les forces de l’ordre et les personnes détenues améliore l’expérience de toutes les personnes impliquées – rendant le processus d’élimination de la menace des armes dissimulées plus sûr et moins invasif », a déclaré le PDG et président du conseil d’administration Hatch Graham, dans un communiqué.

Alpha Intelligence Capital, Lauder Partners et Orbit Venture Partners ont participé au tour de table de la startup basée à Bellevue, dans l’État de Washington, fondée en 2019.

– Rehabtronics lève 1,6 million de dollars pour un appareil de prévention des escarres : La société d’appareils médicaux basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Rehabtronics, développe un appareil pour soulager les lésions de pression résultant de l’immobilité. L’appareil fournit un stimulus électrique via des coussinets sur la peau pour augmenter la contraction musculaire et le flux sanguin. Le nouveau financement soutiendra la commercialisation de l’appareil, qui est actuellement testé dans le cadre d’un essai clinique.

Le cycle a été mené par North Spring Capital et Threshold Impact, avec le soutien supplémentaire du fonds d’investissement Archangel Network et de Thin Air Labs. Rehabtronics a été fondée en 2003 en tant que spin-out du Neuroscience Institute de l’Université de l’Alberta et développe des appareils pour les personnes paralysées et immobiles.