Nouvelles sur le financement : une start-up de découverte de médicaments alimentée par l’IA et une entreprise de sécurité automobile lèvent des fonds

Handol Kim, PDG de l’IA variationnelle. (Photo IA variationnelle)

Les nouvelles: Variational AI, une entreprise basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui tire parti de l’intelligence artificielle pour aider à développer de nouveaux médicaments à petites molécules, a levé 3,5 millions de dollars en financement de démarrage.

La technique : Le logiciel Enki de Variational AI génère de nouvelles structures moléculaires à l’aide de ses algorithmes entraînés sur un ensemble de molécules criblées contre des cibles médicamenteuses à partir de sources expérimentales et informatiques. L’entreprise de six employés se concentre sur la génération de petites molécules et a conclu des partenariats avec une société biopharmaceutique publique non divulguée, l’Université de la Colombie-Britannique et d’autres.

Le champ: Les progrès de la science biomédicale et de l’intelligence artificielle se sont combinés pour engendrer des efforts de conception et de découverte de médicaments au cours des dernières années. Les chercheurs forment leurs moteurs d’apprentissage automatique sur des bases de données de médicaments et leurs cibles pour aider à créer des composés nouveaux ou améliorés.

Les personnes: Le PDG Handol Kim a cofondé l’entreprise en 2019 avec le directeur technique Jason Rolphe et trois des chercheurs en apprentissage automatique de l’entreprise, Ali Saberali, Mehran Khodabandeh et Zaccary Alperstein. Kim a précédemment cofondé trois autres sociétés dans les domaines du marketing mobile et de l’IA.

Tirer parti de nouveaux outils : Dans le cadre de son logiciel, Variational AI tirera parti des outils développés par DeepMind d’Alphabet et l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington, dirigé par David Baker. Les outils ont stupéfié les scientifiques avec leur vitesse et leur précision pour prédire le repliement des protéines. « Nous pouvons nous appuyer sur les innovations de Deepmind/Baker Lab puisqu’elles éclairent de nouvelles cibles. Notre approche génère de nouvelles molécules qui se lient à ces cibles – cela nous aide donc », a déclaré Kim à Geekwire dans un e-mail.

Bousculade avec de gros joueurs et de nouveaux arrivants : Les entreprises qui exploitent l’IA pour la découverte de médicaments se concentrent sur différentes stratégies. Cyrus Biotechology et A-Alpha Bio, basés à Seattle, se concentrent sur les protéines thérapeutiques avec une technologie issue de l’IPD. Les sociétés pharmaceutiques ont manifesté leur intérêt pour les nouveaux outils de repliement des protéines, et Alphabet a lancé ce mois-ci Isomorphic Laboratories pour les exploiter dans la découverte de médicaments à base de petites molécules et de protéines.

L’IA variationnelle utilise une approche similaire à InSilico Medicine, Genesis Therapeutics et Valence Discovery, a déclaré Kim. Son logiciel va au-delà de l’extraction de composés clés à partir de bases de données existantes, et génère à la place de nouveaux composés avec des propriétés potentiellement améliorées. L’IA variationnelle accomplit la tâche avec moins de données de départ, a déclaré Kim. Au lieu de licencier sa plate-forme, Variational AI vise à développer et à licencier ses propres composés.

Les bailleurs de fonds : Flying Fish Ventures, Alliance of Angels et A&E Investments ont dirigé le cycle de financement, avec la participation des conseillers de l’entreprise Lip-Bu Tan et Amarjit Gill. Le nouveau financement s’appuie sur 1 million de dollars (CAD) du Digital Technology Supercluster, un centre d’innovation financé par le gouvernement canadien, et 210 000 $ (CAD) d’investisseurs providentiels et du Fonds d’amorçage de l’Université de la Colombie-Britannique (Saberali et Alperstein étaient des étudiants diplômés de l’UBC).

L’avenir: L’IA variationnelle numérique utilisera les nouveaux fonds pour accélérer ses programmes de découverte du COVID-19, du cancer et d’autres maladies et pour embaucher des employés en chimie médicinale, en chimie et en apprentissage automatique. Il recrutera également un conseil scientifique.

Plus d’offres :

Sumreen Rattan, PDG de Moment Energy. (Photo d’énergie du moment)

– La startup d’énergie propre Moment Energy a levé 3,5 millions de dollars. Vous vous demandez ce qu’il adviendra de toutes ces batteries à mesure que les véhicules électriques s’usent ? Moment Energy a un plan : la startup basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, crée des systèmes de stockage d’énergie à partir de batteries de stockage de véhicules recyclées.

« Moment Energy est idéalement positionné pour relever trois défis mondiaux importants et en croissance rapide : les déchets de batteries de véhicules électriques (VE), la croissance de la demande de stockage d’énergie et la pénurie mondiale de lithium », a déclaré Sumreen Rattan, cofondatrice et directrice de l’exploitation, dans un communiqué. Les autres cofondateurs sont Gabriel Soares et Gurmesh Sidhu, qui ont déjà travaillé avec Rattan pour concevoir et créer des véhicules de course électriques dans le cadre d’un programme de l’Université Simon Fraser.

Version One Ventures a mené le tour de table avec la participation de Fika Ventures, Garage Capital et MCJ Collective.

– PreAct Technologies a levé 13 millions de dollars pour la technologie afin de prévoir les accidents de véhicules et de protéger les occupants. La startup basée à Portland, Oregon, utilise des capteurs de champ proche pour aider à détecter l’environnement d’un véhicule et à réagir, par exemple en déployant les airbags plus tôt et en ajustant les positions des sièges. La technologie a été développée à l’origine pour protéger les véhicules militaires des missiles.

PreAct a également récemment remporté 1 million de dollars d’investissement de l’État de New York dans le cadre d’un concours administré par NextCorps, un accélérateur d’entreprises basé à Rochester, NY. L’entreprise prévoit d’établir une base de fabrication dans l’État.

Le cycle de financement a été dirigé par State Farm Ventures, avec la participation d’Elev8.VC, Gotham Partners, Traylor Capital, Stargazer Ventures et d’autres. Le financement s’appuie sur un tour de 1,6 million de dollars en décembre.