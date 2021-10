Nouvelles sur le financement : une start-up sur le vieillissement et le bien-être décroche 27 millions de dollars ; La fintech Embed lève 60 millions de dollars de pré-lancement

L’équipe de Modern Age, avec la PDG Melissa Earner à l’extrême droite, au dernier rang. (Photo d’âge moderne)

Voici notre dernier aperçu des dernières nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

— Une startup peut-elle vous aider à lutter contre le vieillissement ? C’est le pitch derrière Modern Age, qui vient de décrocher un investissement de 27 millions de dollars.

L’essentiel: Modern Age, basé à Seattle, propose une approche proactive et holistique de la santé à mesure que les gens vieillissent, en intégrant des services de télésanté et en personne. Le logiciel de la société utilise la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour examiner la santé de la peau, des cheveux et des os. Il peut également collecter des informations à partir d’appareils FitBit ou d’une Apple Watch sur les routines quotidiennes pour créer un enregistrement numérique de la santé d’une personne et les associer aux traitements. Parallèlement au logiciel, Modern Age prévoit également d’ouvrir des cliniques en personne, la première faisant ses débuts à New York l’année prochaine.

Les personnes: La PDG et fondatrice Melissa Eamer a passé près de deux décennies chez Amazon avant de rejoindre Glossier en tant que chef de l’exploitation en 2019. Après la mort de sa mère à un âge relativement jeune, Earner est devenue curieuse de savoir pourquoi certaines personnes vieillissent bien et d’autres déclinent rapidement. Elle a eu un « moment d’ampoule » après avoir découvert le concept d’âge subjectif.

Les bailleurs de fonds : Oak HC/FT, une entreprise basée à Greenwich, dans le Connecticut, qui soutient les startups de la fintech et de la santé, a mené le tour. GV, la branche capital-risque d’Alphabet, a également investi, ainsi que Juxtapose, qui avait précédemment mené un tour de table de 6 millions de dollars en juillet.

La prise : L’ère moderne se situe à l’intersection des soins de santé sur plusieurs marchés, y compris la santé de la peau, des cheveux et des os ainsi que la santé hormonale, métabolique, des oreilles et des yeux. Il intègre également le bien-être à la forme physique, à la nutrition et à la communauté. La startup a d’innombrables concurrents dans le secteur du bien-être et de la santé, mais Eamer a déclaré précédemment que Modern Age est unique avec sa mission d’aider les gens à gérer leur processus de vieillissement.

Plus d’offres :

Intégrer le PDG Michael Giles. (Photo LinkedIn)

– La startup fintech basée à Vancouver, Wash. Embed a levé 60 millions de dollars – et elle n’a même pas encore été lancée. Fondée l’année dernière, la société est une plateforme de compensation et de conservation d’actions et d’options qui vise à aider les entreprises à offrir des expériences d’investissement à leurs clients particuliers.

Le dernier financement est de 20 millions de dollars d’investissement en actions et de 40 millions de dollars de dette. Les bailleurs de fonds incluent The Treasury, GFC, Torch Capital, TI Platform Management, PruVen Capital, Fin VC, Bain Capital Ventures et SWS Ventures. Embed a levé 20 millions de dollars plus tôt cette année.

La startup est dirigée par le fondateur et PDG Michael Giles, qui a précédemment vendu Third Party à Square, qui a renommé Third Party en Cash App Investing. Giles a déclaré qu’Embed a maintenant reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires et que son lancement est prévu pour le quatrième trimestre.

— La startup de conformité des données de la région de Seattle, Hyperproof, a décroché 16,5 millions de dollars. Fondée en 2018, la startup aide les entreprises à se conformer aux lois nationales et internationales sur la confidentialité et la protection des données. La société de capital-risque à un stade précoce de la région de Los Angeles, Toba Capital, a mené la série A.

Hyperproof est dirigé par le fondateur et PDG Craig Unger, qui a précédemment cofondé Azuqua, une société d’intégration et d’automatisation basée sur le cloud qui a été acquise par Okta il y a trois ans. Unger a commencé sa carrière chez Microsoft où il a travaillé pendant près de deux décennies. Dans ce même domaine, la startup de Seattle Integris, qui aide les entreprises à gérer les informations personnelles et à respecter les obligations de conformité telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA), a été vendue l’année dernière à OneTrust, basée à Atlanta.

Suivez toute la couverture détaillée des startups de . : inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire par e-mail des startups ; consultez le tracker de financement . et le répertoire de capital-risque ; et suivez les gros titres de nos startups.