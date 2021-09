Nouvelles sur les 2 roues: Dernières nouvelles sur les 2 roues, Nouvelles et mises à jour sur les 2 roues indiennes

Tata Motors inaugure 70 concessions en une seule journée à travers l’Inde du Sud. Ces points de vente sont répartis dans 53 villes et vendront des véhicules de tourisme Tata, y compris son portefeuille de véhicules électriques.

Tata Motors inaugure 70 nouveaux points de vente à travers l’Inde du Sud en une seule journée. Ces 70 points de vente sont répartis dans 53 villes, stratégiquement mappés aux marchés émergents. Les 70 points de vente Tata vendront la gamme de véhicules de tourisme et de véhicules électriques de Tata, y compris le Tata Tigor EV récemment lancé.

Avec l’ajout de ces nouveaux points de vente au Tamil Nadu, au Karnataka, à Pondichéry, au Telangana, à l’Andra Pradesh et au Kerala, Tata Motors compte désormais un total de 980 points de vente en Inde.

S’exprimant à cette occasion, Rajan Amba, vice-président, Ventes, marketing et service client, Unité commerciale des véhicules de tourisme, Tata Motors a déclaré : « Le sud de l’Inde contribue à 28 % des volumes totaux de l’industrie et il est donc très important pour nous stratégiquement présent sur les marchés émergents. Avec une part de marché de 12,1 % dans le sud de l’Inde, nous nous engageons auprès de nos clients et souhaitons rendre notre gamme de voitures particulières New Forever facilement accessible.

« Le lancement novateur de ces 70 nouveaux points de vente marque une étape importante dans nos plans agressifs d’expansion de la vente au détail en Inde. Cette expansion nous aidera à répondre aux besoins et aux goûts de nos consommateurs qui évoluent constamment, avec des solutions en ligne et hors ligne, pour offrir une expérience « phygital » transparente qui est plus pratique et pertinente aujourd’hui. »

