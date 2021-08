Nouvelles sur les 2 roues: Dernières nouvelles sur les 2 roues, Nouvelles et mises à jour sur les 2 roues indiennes

La solution SRM exclusive, avec sa technologie sans aimant, élimine les aimants permanents coûteux et les métaux des terres rares, qui dépendent énormément de la Chine, réduisant ainsi le coût des moteurs de propulsion

Napino Auto & Electronics Ltd, une entreprise de fabrication de composants automobiles de niveau 1, a annoncé un partenariat stratégique avec Enedym Inc, une entreprise canadienne dotée de la technologie brevetée Switched Reluctance Motors (SRM). L’accord commercial verra Napino s’associer à Enedym pour développer et fabriquer des solutions complètes de moteurs pour les deux-roues électriques en Inde.

La solution SRM exclusive, avec sa technologie sans aimant, élimine les aimants permanents coûteux et les métaux des terres rares, qui dépendent énormément de la Chine, réduisant ainsi le coût des moteurs de propulsion jusqu’à 40 % et les défis d’approvisionnement qui y sont associés. Ces moteurs ont un rendement élevé à des vitesses élevées et conviennent à un fonctionnement dans des environnements difficiles et à des températures élevées. Les moteurs à réluctance commutée d’Enedym sont silencieux, souples et efficaces avec une densité de puissance élevée et nécessitent moins d’entretien.

En tant que fournisseur de niveau 1 avec des clients de renom tels que Hero MotoCorp, Honda, Suzuki, Ola Electric, Ampere & Ather, entre autres, Napino pense que la technologie SRM d’Enedym sera la bonne alternative aux technologies de moteur conventionnelles et répondra au groupe motopropulseur des deux-roues, qui est susceptible de devenir électrique à court terme.

Napino est convaincu que la solution abordable et robuste créée par ses équipes d’ingénierie et de fabrication offrira une adoption plus rapide de la mobilité électrique en Inde. La vision de la société est de faire de l’Inde une plaque tournante mondiale de la fabrication de moteurs électriques et de contribuer à la rendre neutre en carbone, a déclaré Vaibhav Raheja, directeur général adjoint de Napino.

Avec Enedym comme partenaire, nous sommes bien placés pour être l’un des principaux fournisseurs de technologies pour la fourniture de systèmes de transmission de véhicules électriques. L’excellence de Napino dans la fabrication de produits électroniques et une relation client profondément enracinée seront mises à profit pour lancer cette offre et renforcer davantage sa vision d’être axée sur la technologie, a déclaré Naveen Kumar, PDG du groupe Napino.

Ce partenariat est transformateur et important car il fournira une chaîne d’approvisionnement de fabrication mondiale plus stable et plus sûre, combinée à une technologie de moteur durable de nouvelle génération. Le partenariat avec Napino nous permettra également de fournir notre technologie de moteur de nouvelle génération sur un marché énorme et d’offrir aux équipementiers indiens et mondiaux une alternative de fabrication viable à la Chine, a déclaré le Dr Ali Emadi, fondateur, président et PDG d’Enedym.

