Nouvelles sur les chiens : les propriétaires ont informé les animaux de compagnie à risque de virus contagieux après la mort d’un chiot | Royaume-Uni | Nouvelles

Quiconque a récemment acheté un chien à Fitzwilliam, Kinsley ou Hemsworth a été invité à l’emmener chez un vétérinaire pour un examen. Il survient après qu’un chiot de 10 semaines jeté dans la région est mort du parvovirus, qui est très contagieux et peut être mortel.

Courtney Kershaw et son partenaire ont trouvé le chiot, qui était en mauvais état, sur le pas de leur porte à Kinsley vendredi.

Le chiot n’avait pas de puce électronique et ils l’ont gardé toute la nuit pour voir si quelqu’un se présentait.

Mme Kershaw a déclaré à YorkshireLive: « Il tremblait et dans un état épouvantable.

« Il était si maigre et sentait mauvais – même lorsque nous l’avons lavé, il n’a pas disparu.

« Mais nous sommes tombés amoureux de lui, alors nous l’avons gardé toute la nuit en attendant de voir si quelqu’un le réclamerait. »

Le lendemain matin, le chiot souffrait d’une grave diarrhée sanglante et le partenaire de Mme Kershaw l’a emmené d’urgence chez le vétérinaire.

Mme Kershaw a créé une page GoFundMe pour collecter 1 000 £ pour payer son traitement.

Cependant, lorsqu’elle a appelé les vétérinaires le lendemain matin, on lui a dit que le cockapoo était décédé pendant la nuit.

Le parvovirus attaque les intestins et provoque de graves vomissements et diarrhées.

Les chiens infectés par le virus deviennent rapidement déshydratés et faibles.

Le parvovirus est très contagieux et peut être mortel.

Les chiots et les chiens non vaccinés sont les plus exposés au virus.

Le parvovirus se propage par les fèces et peut survivre dans l’environnement jusqu’à neuf mois.

Il n’y a pas de remède, mais les traitements peuvent inclure un goutte-à-goutte, des médicaments anti-maladie et des antibiotiques pour prévenir les infections secondaires.