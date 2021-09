Nouvelles sur les chiens : un chiot qui aime les pubs a survécu à de graves brûlures d’huile avec une récupération remarquable | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Molly a été adoptée par Yvonne Porter, 57 ans, qui est tombée amoureuse du chiot après la mort de sa mère en 2012. La femme des West Midlands faisait partie des milliers de personnes à avoir demandé à sauver le chiot, qui a été recueilli par un organisme de bienfaisance pour le sauvetage des animaux.

Maintenant, après des années de récupération et d’amour, le chien s’est rétabli.

Partageant son histoire de sauvetage réconfortante, Mme Porter a déclaré que Molly l’avait aidée à pleurer sa mère et lui avait donné quelque chose sur quoi se concentrer.

Elle a déclaré: «Ma mère vient de se coucher et ne s’est jamais réveillée.

«Elle avait un mauvais cœur depuis qu’elle était une petite fille, mais j’ai pris sa mort très durement et souffrait de dépression.

« J’étais absent pour le travail quand j’ai reçu un appel téléphonique de mon père qui pleurait. Je pensais que mon chat était mort, mais mon copain m’a dit que c’était ma mère.

“Molly était la meilleure chose qui soit arrivée parce que je devais me concentrer sur quelque chose.”

Le chiot a été sauvé par la Soi Dog Foundation, une organisation caritative de sauvetage d’animaux opérant à Phuket, en Thaïlande, dirigée par un couple britannique.

À seulement six semaines, Molly était couverte d’huile chaude, la laissant gravement brûlée au visage et aux jambes.

Mme Porter a déclaré à Birmingham Live qu’il en coûtait 700 £ pour payer la stérilisation, les injections, les factures de vétérinaire et le transport de Molly en Angleterre.

Après cinq mois de garde, en 2015, la chienne a été transportée par avion aux Pays-Bas et a pris un ferry pour Harwich dans l’Essex avant de rencontrer ses nouveaux propriétaires.

Mme Porter a déclaré à Birmingham Live qu’après avoir adopté le chiot en mai 2014, Molly avait du mal à s’adapter.

Elle a déclaré en 2016 : « Il a fallu beaucoup de patience pour l’entraîner à marcher et à ne pas s’enfuir, même si elle n’aura peut-être jamais raison.

« Elle est encore très timide et pétrifiée des enfants bruyants, des mouvements brusques et surtout des vélos et des poussettes.

« Je pense que ce sont les roues qu’elle déteste – nous pensons que quelqu’un dans un étal de vente ambulante en Thaïlande a peut-être jeté l’huile sur elle.

« Tout le monde a dit que j’étais fou d’avoir un chien de Thaïlande et qu’il aurait été beaucoup plus facile d’en obtenir un des Midlands, mais je suis tombé amoureux de Molly et elle vaut chaque centime de l’amener ici. De toute façon, vous pouvez dépenser 700 £ pour un chien de race.

En 2021, Mme Porter a fait le point sur Molly et a déclaré que vous ne pouviez pas sortir le chiot du pub.

Elle a dit : « Il y a eu des moments où je me suis dit ‘Jésus, qu’ai-je fait ?’. Je n’avais jamais eu de sauvetage et parfois c’était vraiment difficile.

« C’était un petit chiot tellement effrayé. Les deux premières nuits, elle a hurlé si fort que vous avez dû l’entendre à des kilomètres.

“Elle ne dormait pas et marchait toute la nuit et se grattait. Nous ne pouvions pas nous approcher d’elle et elle n’a établi aucun contact visuel avec nous.

« Lentement, chaque jour, elle se rapprochait de nous, et une nuit alors que nous regardions la télévision, nous avons entendu un grattement à la porte et elle est entrée et s’est assise sur le canapé en face de nous mais ne nous regardait toujours pas.

« C’était un grand pas et j’aurais pu pleurer ! À partir de ce jour, elle a commencé à fleurir.