Susannah Streeter – une analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown – a déclaré que les régulateurs avaient passé des années à « sur la pointe des pieds » autour des devises. Maintenant, la banque semble changer de tact après que le vice-gouverneur, Sir Jon Cunliffe, a déclaré aujourd’hui que la cryptographie constitue une menace croissante pour l’économie mondiale et devrait être réglementée.

Il a déclaré : « Les régulateurs à l’échelle internationale et dans de nombreuses juridictions ont commencé le travail.

« Il doit être poursuivi de toute urgence. »

Mme Streeter a affirmé que ses commentaires étaient « l’indication la plus ferme » qu’ils interviendront bientôt pour l’empêcher d’exploser « face au secteur financier ».

Elle a déclaré: «Les régulateurs et les banques centrales marchent sur une corde raide délicate, reconnaissant la nécessité de favoriser de nouvelles technologies de paiement décentralisées mais garantissant que suffisamment de règles sont en place pour empêcher la spéculation incontrôlée d’infecter le secteur financier au sens large.

Elle a expliqué que la FCA est « extrêmement inquiète de la collision entre les médias sociaux et le monde de la cryptographie ».

Cela est arrivé après que la célébrité et influenceuse Kim Kardashian a publié un jeton plus tôt cette année – largement considéré comme la plus grande promotion financière de l’histoire.

Elle a ajouté: « Maintenant, cette nervosité quant à la façon dont les jeunes investisseurs financièrement vulnérables sont ciblés par les influenceurs s’est élargie à une inquiétude que le crypto wild west pourrait saper la stabilité du système financier.

« Jusqu’à présent, il y a eu une hésitation à introduire les crypto-monnaies dans la sphère réglementaire en raison du risque que cela ajoutera plus de légitimité aux devises.

» Les régulateurs ont parcouru le monde de la crypto sur la pointe des pieds, criant des avertissements occasionnels aux foules de spéculateurs, mais nous avons maintenant l’indication la plus ferme à ce jour qu’ils interviendront bientôt pour briser la fête de quartier.

Rompant avec la plupart des autres banques centrales du monde, Sir Jon a déclaré : « Un effondrement massif des prix des crypto-actifs, similaire à ce que nous avons vu dans les actions technologiques et les subprimes, est certainement un scénario plausible.

Il a poursuivi en disant que « la majeure partie de ces actifs n’ont aucune valeur intrinsèque et sont vulnérables à des corrections de prix importantes ».