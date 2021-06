Nouvelles sur les droits de licence de la BBC : une société attaquée pour des salaires ridicules par Des Lynam | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit : Hartley-Brewer affronte Adonis à propos du “biais de la BBC”

M. Lynam a passé plus de trois décennies à la BBC où il a présenté un certain nombre d’émissions sportives, notamment Match of the Day et Grandstand. En 1999, il est passé à ITV après avoir reçu une « offre financière que je ne pouvais pas refuser ».

M. Lynam a déclaré que la BBC avait proposé d’augmenter son salaire, mais qu’il était moralement incapable d’accepter.

Le diffuseur a déclaré au Daily Telegraph : « La BBC a proposé de lever mon argent si je restais, mais j’aurais eu mauvaise conscience de faire payer à toutes ces vieilles dames leurs frais de licence et de financer mon salaire ridiculement élevé.

« ITV ne me dérangeait pas parce que c’était un modèle commercial. »

Pendant son séjour à ITV, M. Lynam a présenté les temps forts de la Premier League, les matchs de l’UEFA Champions League et la compétition de football Euro 2004.

Des Lynam a admis que la BBC lui avait offert un “salaire ridiculement élevé” (Image: GETTY)

La BBC est financée par les payeurs de redevances (Image : GETTY)

Décrivant comment il a obtenu le poste, il a commenté: «Le chef d’ITV et le chef d’ITV Sport sont tous deux venus chez moi et le chef du sport portait une mallette.

« J’ai dit : ‘J’espère que c’est plein d’argent’, et il a répondu : ‘C’est drôle que tu dises ça’.

“C’était une offre que je ne pouvais pas refuser, et j’ai eu quelques problèmes avec la BBC à ce moment-là.”

La BBC est financée par la redevance, qui doit être payée par quiconque souhaite regarder la télévision en direct, y compris en ligne, au Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: L’humiliation de Nicola Sturgeon alors qu’elle a été forcée de condamner la bannière de l’indépendance

Des Lynam a passé plus de trois décennies avec la BBC (Image: GETTY)

Les stars de la BBC continuent de recevoir des salaires importants, l’animateur de Match of the Day, Gary Lineker, gagnant 1,75 million de livres sterling en 2020, bien qu’il ait depuis accepté une réduction de 23%.

Le gouvernement envisageait de dépénaliser la télévision en direct sans redevance, mais cette décision a été repoussée jusqu’en 2022 au moins.

Il en coûte 157,50 £ par foyer chaque année pour une licence TV couleur ou 53 £ pour le noir et blanc uniquement.

Ceux qui regardent la télévision sans licence peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ en plus des frais de justice.

A NE PAS MANQUER

Le député conservateur identifie les “contradictions” du programme Today sur le Brexit [SHOCK]

La BBC attaquée pour avoir “ignoré” et “déprécié” l’Angleterre pour soutenir l’UE [REVEAL]

Les préjugés et les financements obsolètes font de la BBC une relique, déclare LEO MCKINSTRY [COMMENT]

“C’était une offre que je ne pouvais pas refuser et j’ai eu quelques reproches avec la BBC” (Image: GETTY)

La campagne Defund the BBC lancée en 2020 (Image: GETTY)

Des personnes ont déjà été emprisonnées pour ne pas avoir payé cette amende, bien qu’aucune ne soit actuellement en prison.

En échange d’un financement provenant du paiement des redevances, la BBC est censée produire un contenu politiquement impartial.

Cependant, les critiques soutiennent qu’il ne parvient pas à présenter avec précision toutes les opinions.

En 2020, la campagne Defund the BBC a été lancée accusant la société de « gaspillage et partialité ».

Heure des questions: Mark Reckless se heurte à l’hôte à propos des préjugés de la BBC

Il a déjà accumulé plus de 100 000 followers sur Twitter et 32 ​​000 likes sur Facebook.

Plus tôt cette année, la BBC a annoncé une refonte majeure dans le but de devenir moins centrée sur Londres.

L’équipe technologique de la BBC déménagera à Glasgow, tandis que l’unité climat et science se rendra à Cardiff.

Une décision de dépénalisation du non-paiement de la redevance a été repoussée à 2022 (Image : GETTY)

L’émission phare de BBC Two, Newsnight, sera présentée de tout le Royaume-Uni, plutôt que de Londres, tandis que l’émission Today de Radio 4 se déroulera en dehors de la capitale au moins 100 fois par an.

Tim Davie, le nouveau directeur général de la BBC, a promis une réforme majeure lorsqu’il a succédé à Lord Tony Hall l’année dernière.

Il a fait valoir que les changements transformeraient la BBC en “une véritable organisation à l’échelle du Royaume-Uni” qui “jouera notre rôle dans le soutien à la reprise sociale et économique”.