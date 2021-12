Nouvelles sur les prix de l’énergie: Boris Johnson a claqué alors que les coûts devraient doubler pour atteindre 2 000 £ par an | Royaume-Uni | Des nouvelles

Plus de 20 entreprises énergétiques se sont effondrées à la suite de l’augmentation des prix de gros, affectant ainsi près de quatre millions de clients. Actuellement, les consommateurs sont protégés contre les fortes hausses des coûts de gros par un plafond de prix fixé par le régulateur Ofgem, cependant, ce plafond devrait changer en avril.

La dernière réunion entre le secrétaire aux affaires, Ofgem, et les entreprises énergétiques doit avoir lieu lundi.

Les directeurs généraux des principales sociétés énergétiques et le régulateur Ofgem discuteront probablement de la flambée des prix des factures.

On s’attend également à ce que le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng soit sur l’itinéraire de la façon dont les consommateurs seront protégés contre la hausse du coût de l’énergie domestique.

Cependant, le patron d’Ovo, Stephen Fitzpatrick, a déclaré à la BBC que le gouvernement montrait « pas assez d’urgence » pour trouver une solution aux prix élevés.

Il a ajouté que les factures des ménages pourraient encore monter en flèche et pourraient même doubler si le gouvernement n’intervenait pas.

Il a déclaré: « C’est déjà la plus grosse facture à payer des ménages et elle va doubler.

« Et je pense qu’il est tout simplement irréaliste de s’attendre à ce que les consommateurs supportent ce genre de volatilité sans aucun type de soutien du gouvernement. »

Le patron de l’énergie prédit également que l’augmentation des prix de gros du gaz et l’impact sur les populations seront « une énorme crise pour 2022 ».

M. Fitzpatrick, qui assiste à la réunion virtuelle lundi, a déclaré: « Nous avons vu cette crise énergétique se dérouler maintenant au cours des trois derniers mois et nous avons vu les prix de l’énergie grimper, reculer et encore augmenter.

M. Fitzpatrick a également réitéré l’importance de ne plus « perdre de temps » à aborder la question de la hausse des coûts.

Il a noté que l’heure de la réunion – qui a lieu entre Noël et le Nouvel An – montre « à quel point tout est urgent », et les personnes présentes à la réunion doivent « saisir l’opportunité aujourd’hui ».

Au cours des derniers mois, la hausse des prix a déjà eu un effet d’entraînement sur les citoyens ordinaires, les entreprises et l’économie.

Pas plus tard que la semaine dernière, les prix de gros du gaz au Royaume-Uni ont atteint un nouveau record de 450 pence par therm, ce qui, selon les experts, pourrait porter la facture annuelle moyenne de gaz à environ 2 000 £ l’année prochaine.

Depuis lors, les prix ont chuté à 417p mais restent toujours à des niveaux sans précédent.

Sur une autre note, selon les documents d’Ofgem publiés mercredi, le sauvetage d’Avro Energy coûte jusqu’à présent aux payeurs de factures plus de 680 millions de livres sterling.

L’entreprise a été le deuxième fournisseur à faire faillite après Bulb, qui a fait faillite en novembre.

Après son effondrement, Bulb a fait appel à un « administrateur spécial » qui a accès à des fonds publics qui aident l’entreprise à continuer à fournir du gaz et de l’électricité à ses 1,7 million de foyers clients.