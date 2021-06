Nouvelles sur les retraites: Boris a mis en garde alors que les retraites britanniques font face à une révision «majeure» AUJOURD’HUI | Royaume-Uni | Nouvelles

Retraites : la Chambre des Lords débat d’un accord “réciproque” sur les retraites

En 2015, de nombreuses personnes âgées de 55 ans et plus ont eu plus de choix quant à la manière dont elles accèdent à leurs retraites, ce qui a entraîné des changements radicaux dans l’industrie et la façon dont les gens prévoient d’utiliser leurs retraites. Mais les députés devraient évaluer l’impact sur les épargnants alors que les retraites britanniques sont confrontées à une révision majeure.

Selon Parliament.uk, le gouvernement a « commencé un travail important sur la façon dont les épargnants de retraite sont protégés ».

Ils ont déclaré: “Ceci est le premier des trois rapports prévus et se concentre sur la protection des épargnants de retraite contre les escroqueries en matière de retraite.

“Nos futurs rapports examineront comment les épargnants accèdent à leurs retraites et épargnent pour plus tard.”

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a été mis en garde contre l’impact des libertés en matière de retraite.

Boris Johnson a mis en garde contre les libertés en matière de retraite (Image: PA)

Jan Shortt, de la Convention nationale des retraités (NPC), s’est félicité de la révision des libertés en matière de retraite, mais a appelé le gouvernement à “réviser sérieusement” la loi sur les rentes.

Elle a déclaré à Express.co.uk: “Au moment où cela a été annoncé pour la première fois, le PNJ a déclaré que c’était une idée mal conçue sans aucune protection contre les escroqueries et ces individus incontrôlables qui sautent toujours dans le train quand ils voient l’argent facile.

“On a toujours supposé que la liberté des retraites servirait à augmenter les caisses de retraite individuelles, mais nous savons que cela n’a pas toujours été le cas.

“Pour certains, cela ressemble beaucoup au syndrome de” vivre maintenant, payer plus tard “- sauf que vous ne pouvez pas racheter votre pension à la retraite si vous l’avez déjà dépensée.

LIRE LA SUITE: L’allocation de garde peut augmenter les crédits NI et protéger les retraites de l’État

Les députés vont revoir les libertés en matière de retraite (Image: .)

“Bien que tard dans la journée, beaucoup se faisant voler leur retraite, nous accueillons favorablement la stratégie tant qu’elle est solide et prévoit des sanctions pour ceux qui bénéficient d’escroqueries.

“Des arnaques se produiront, quoi qu’il arrive – il y a toujours un moyen génial de contourner les garanties en place. C’est une caractéristique de la société dans laquelle nous vivons.

« Nous en profitons pour demander au gouvernement de revoir sérieusement la loi sur les rentes, c’est-à-dire obliger les prestataires à dire au préalable aux clients que leur rente peut être transférée sans leur consentement.

“Mieux encore, faites du consentement l’option par défaut avant tout transfert.”

Qu’est-ce que la pension de l’État ? (Image : Express)

Dennis Reed, de Silver Voices, a ajouté que c’était une “erreur” d’introduire les libertés en matière de retraite.

Il a déclaré: “Je suppose que je suis inquiet, ce n’est pas le problème principal de la pauvreté des retraités ou des retraites en général, mais il ne fait aucun doute que les libertés qui ont été introduites étaient une erreur dans la façon dont elles ont été introduites car elles offrent essentiellement aux gens une cagnotte de base. .

“Donc, à 55 ans, quelqu’un a le choix, surtout dans les moments difficiles, d’utiliser tout son argent en une journée pour un gros investissement ou de grandes vacances et il ne lui reste plus rien pour l’avenir, sauf l’insuffisance pension de l’État.

“Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée du tout.”

M. Reed a poursuivi en expliquant que la pauvreté des retraites augmentait dans tout le pays, environ 55% des personnes âgées de 66 ans et plus étant considérées comme vivant dans la pauvreté.

Il a poursuivi: “La pauvreté des retraites augmente.

“15 % des personnes de plus de 66 ans sont considérées comme vivant dans la pauvreté, donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’encourager l’épargne ou d’encourager les gens à mettre quelque chose de côté pour leur retraite.

Premier ministre Boris Johnson (Image: PA)

“Quelqu’un prend sa cagnotte à 55 ans et la dépense, ou se fait arnaquer, puis il peut avoir encore environ 35 ans de vie active où il a essentiellement la pension insuffisante et étirée sur laquelle compter et les avantages.

“Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision de la part du gouvernement.

“Je suis sûr que cela a augmenté la facture des avantages sociaux et ce n’est peut-être pas quelque chose qu’ils voulaient lorsqu’ils ont introduit ces libertés. “