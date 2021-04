Nouvelles sur les vaccins au Royaume-Uni: les trois quarts sont «fiers» du déploiement de la Grande-Bretagne alors que l’UE faiblit | UK | Nouvelles

Une enquête menée par le collecteur de données indépendant Norstat a révélé que 78% sont fiers du programme de vaccination de masse britannique, passant à neuf sur dix pour les plus de 65 ans qui sont les plus susceptibles d’avoir déjà reçu au moins une dose. Quelque 38% ont déclaré que le déploiement avait amélioré leur perception de la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus, tandis que la moitié ont déclaré que leur point de vue était resté inchangé. Les plus de 65 ans de Grande-Bretagne sont beaucoup plus susceptibles de se sentir plus positivement envers le gouvernement, 46% déclarant qu’il s’était amélioré, mais seulement 28% des personnes âgées de 18 à 24 ans seraient d’accord.

Plus de la moitié (58%) ont admis qu’ils craignaient que de nouvelles variantes du COVID-19 puissent menacer l’efficacité des vaccins existants.

Le directeur général de Norstat, Rob Agnew, a déclaré: «Le déploiement du vaccin a été considéré comme un énorme succès par une écrasante majorité de personnes au Royaume-Uni, ce qui conduit à un changement dans la perception du public de la gestion de la pandémie par le gouvernement.

“Cependant, les nouvelles variantes qui menacent de ralentir les grands progrès qui sont en cours continuent d’être très préoccupées.”

Malgré la baisse des taux d’infection, environ 61% des personnes ont déclaré qu’elles étaient satisfaites des délais actuels de libération des restrictions de verrouillage.

Seuls 14% pensent que les restrictions devraient être levées plus tôt et 25% pensent que le gouvernement devrait attendre encore plus longtemps avant d’assouplir le verrouillage.

Les employés de bureau sont divisés sur le retour au travail, un quart d’entre eux n’ayant pas hâte de retourner au bureau, tandis que 29% seulement ont déclaré qu’ils étaient impatients de revenir derrière leur bureau.

La plupart des employés de bureau souhaiteraient plus d’équilibre une fois de retour, les personnes souhaitant passer en moyenne 50% de leur temps à la maison et 50% au bureau.

Seuls 30% des travailleurs souhaitent passer 75% ou plus de leur temps dans le bureau après le verrouillage.

LIRE LA SUITE: Boris se moque du VDL alors qu’il loue la victoire du vaccin britannique – 1 sur 5 maintenant piégé

Becky Hillcoat, responsable des solutions client chez Norstat, a déclaré: «Le public britannique souhaite clairement des changements dans notre façon de travailler, la majorité estimant qu’une approche hybride est la meilleure voie à suivre.

«Les entreprises devront répondre à cet appel maintenant que les bureaux et autres lieux de travail commencent à rouvrir.

“Il est également clair qu’en tant que nation, nous voulons que ce soit le verrouillage final, avec un large accord sur le calendrier du gouvernement pour assouplir les mesures de verrouillage.”

Un adulte britannique sur cinq est désormais complètement vacciné avec plus de deux millions et demi de secondes doses administrées au cours des sept derniers jours, selon les derniers chiffres.

Un total de 10,8 millions de personnes ont maintenant reçu les deux coups – l’équivalent de 20,5 pour cent de la population adulte.

On estime que le Pays de Galles a administré deux doses à un peu moins d’un quart des adultes (24,7%), devant l’Irlande du Nord (20,5%), l’Angleterre (20,3%) et l’Écosse (19,1%).

Les chiffres concernent les vaccinations rapportées par les agences de santé du Royaume-Uni jusqu’au 20 avril inclus, et reflètent le rythme auquel les deuxièmes doses ont été augmentées à travers le pays au cours du mois dernier.

Quelque 2,6 millions de secondes doses ont été enregistrées au cours des sept jours précédant le 20 avril, dont 6,3 millions depuis le 1er avril.

Cela se compare à 3,7 millions de secondes doses en mars et à seulement 322 000 en février.

Les deuxièmes doses de vaccins COVID-19 doivent suivre dans les 12 semaines suivant la première, ce qui signifie que les millions de personnes qui ont reçu leur premier vaccin en janvier et début février ont récemment reçu une dose de suivi ou devraient recevoir le vaccin sous peu.

Les personnes âgées de 80 ans et plus figuraient parmi les premiers groupes sur la liste des vaccins prioritaires, les doses initiales étant offertes à partir de début décembre.

NE MANQUEZ PAS

La pagaille du vaccin dans l’UE remet l’esturgeon sur le dos[INSIGHT]

L’eurodéputé français le perd avec Macron sur le déploiement d’un vaccin “ catastrophique ”[SPOTLIGHT]

Rangée des vaccins dans l’UE: pourquoi l’UE est-elle si en retard sur les vaccins?[ANALYSIS]

Les chiffres publiés la semaine dernière par le NHS England suggèrent qu’environ trois quarts des personnes de ce groupe d’âge en Angleterre ont maintenant reçu les deux doses de vaccin.

Au Pays de Galles, on estime que 78% des personnes âgées de 80 ans et plus ont eu les deux coups, 80% en Écosse et 42% en Irlande du Nord.

Le Pays de Galles est en tête des première et deuxième doses de vaccin, avec plus des deux tiers de sa population adulte ayant reçu le premier vaccin (67,9%), suivi de l’Angleterre (62,8%), de l’Écosse (62,1%) et de l’Irlande du Nord ( 60,3 pour cent).