Nouvelles sur les véhicules: Dernières nouvelles sur les véhicules, Nouvelles et mises à jour des véhicules indiens

in

Sur une base annuelle, toutes les catégories étaient dans le vert avec des deux-roues en hausse de 6,66%, des trois-roues en hausse de 79,70 pour cent, des PV en hausse de 38,71 pour cent, des tracteurs en hausse de 5,50 pour cent et des CV en hausse de 97,94 pour cent.

En publiant les données d’immatriculation des véhicules, la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA) a récemment révélé que le total des ventes au détail de véhicules pour le mois d’août 2021 avait augmenté de 14,48 % en glissement annuel. Par rapport à août 2019 (un mois pré-COVID régulier), les ventes au détail sont toujours en baisse de 14,75 %. En glissement annuel, toutes les catégories étaient dans le vert avec des deux-roues en hausse de 6,66%, des trois-roues en hausse de 79,70 pour cent, des véhicules de tourisme en hausse de 38,71 pour cent, des tracteurs en hausse de 5,50 pour cent et des véhicules utilitaires en hausse de 97,94 pour cent.

Les deux tracteurs, ainsi que les PV, continuent de connaître une forte demande car ils ont augmenté de 35,98 % et 31,67 % par rapport à août 2019, un mois avant COVID.

Inventaire fin juillet’21

L’inventaire moyen pour les véhicules de tourisme varie de 25 à 30 jours

L’inventaire moyen pour les deux-roues varie de 20 à 25 jours

Liquidité

40,6 % des concessionnaires l’ont jugé neutre

37,8% des concessionnaires l’ont évalué comme bon

21,7 % des concessionnaires l’ont jugé mauvais

Prochaine saison des fêtes

44,9% des concessionnaires l’ont évalué comme bon

40,4 % des concessionnaires l’ont évalué comme neutre

14,6 % des concessionnaires l’ont évalué comme mauvais

A lire aussi : La production mondiale de véhicules légers pourrait atteindre 83 millions d’unités en 2021 – Anil Kumar, SEG Automotive India

«Les clients ont continué à mener une bataille financière en raison de problèmes de santé liés à Covid et sont donc restés à l’écart des concessionnaires, ce qui a entraîné une faible demande et une baisse des ventes. Cela a un impact sur le segment d’entrée de gamme qui continue d’être le plus durement touché », a déclaré le président de la FADA, Vinkesh Gulati.

« Le segment des CV continue de connaître une certaine reprise, principalement en raison de la faible base de l’année dernière. Alors que les SCV avaient déjà montré une bonne reprise en raison du mouvement de marchandises intra-urbain, les M&HCV n’accélèrent que dans des zones géographiques spécifiques où le gouvernement déploie des projets d’infrastructure. Le coût d’acquisition après la mise en œuvre de la BS-6 ainsi que les financiers qui restent à l’écart du segment et le coût élevé du carburant continuent de restreindre la reprise de la demande de CV. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.