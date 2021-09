Nouvelles sur les véhicules: Dernières nouvelles sur les véhicules, Nouvelles et mises à jour des véhicules indiens

Shell s’est associé à ReadyAssist pour offrir des vidanges d’huile gratuites en installant 5 500 stations à travers l’Inde. Le partenariat créera également environ 6 500 emplois en Inde.

Shell s’est associée à ReadyAssist, basée à Bangalore, une start-up d’assistance routière 24h/24 et 7j/7, pour mettre en place 5500 points de vente tiers à travers le pays où les clients peuvent bénéficier d’un service de vidange d’huile gratuit pour leurs véhicules après avoir acheté des lubrifiants Shell. Ces stations offriront également d’autres services, tels qu’un service de dépannage rapide, un dépannage sur place et un remorquage.

Le partenariat vise à créer des emplois pour les mécaniciens dans toute l’Inde, ouvrant ainsi jusqu’à 6 500 nouveaux emplois. Tous les mécaniciens de ces sites Quick Lube Change seront formés et équipés d’outils adéquats et seront soumis à un processus de sélection, de sélection et de formation, qui se concentre non seulement sur le toilettage et le développement de la personnalité, mais également sur l’importance de l’expérience client.

Commentant le partenariat, Debanjali Sengupta, responsable pays de Shell Lubricants India, a déclaré : « Shell continue de défendre le progrès et de soutenir la communauté des mécaniciens. Nous sommes extrêmement heureux de nous être associés à une start-up comme ReadyAssist, qui partage notre empathie et notre compréhension de la pertinence de la mécanique dans l’ensemble de l’écosystème de la mobilité. Bien que Shell soit connue pour ses produits de classe mondiale, ce partenariat nous permettra en outre de rapprocher nos produits des clients et de leur offrir une expérience de service de haute qualité.

S’exprimant sur le développement, Vimal Singh, fondateur et PDG de ReadyAssist, a déclaré : « Nous sommes très fiers et heureux d’annoncer notre partenariat avec Shell pour mettre en place et exploiter des centres de changement rapide de lubrifiant dans un potentiel de 5 500 points de vente tiers en Inde. Il nous a fallu près d’un an pour concevoir un projet de cette ampleur et le mettre en œuvre.

Il a ajouté : « Notre objectif est d’obliger le marché à être plus organisé tout en créant plus d’opportunités d’emploi avec les meilleures compétences professionnelles. Nous continuerons à élever la barre de nos services et de la satisfaction de nos clients. Nous avons une équipe solide et une plate-forme de technologie approfondie éprouvée pour offrir à nos clients une expérience sans tracas tout en faisant face aux pannes au cours de leur voyage. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.