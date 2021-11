Nouvelles sur les véhicules: Dernières nouvelles sur les véhicules, Nouvelles et mises à jour des véhicules indiens

Un récent sondage mené par Grant Thornton a révélé que 6 Indiens sur 10 attendent des rabais avant d’acheter une nouvelle voiture. L’enquête affirme que le sentiment d’achat des consommateurs indiens est optimiste et que COVID-19 n’a pas freiné la demande de nouveaux véhicules.

Selon un sondage – Grant Thornton Bharat Auto Survey – 6 Indiens sur 10 recherchent des rabais avant d’acheter un nouveau véhicule. Il montre en outre que jusqu’à 87% des personnes interrogées s’attendent à ce que des réductions soient accordées cette saison des fêtes. Au moins la moitié d’entre eux ont convenu qu’ils pourraient être prêts à dépasser leur budget s’ils bénéficiaient de remises importantes sur des modèles haut de gamme. 94% des acheteurs vérifieraient également plusieurs concessionnaires et rechercheraient des remises meilleures et plus compétitives.

« Les remises festives sont parmi les principaux déterminants de la performance des ventes de véhicules en Inde. Même si la plupart des consommateurs peuvent retarder leur achat jusqu’à l’année prochaine, des remises et des offres lucratives peuvent les inciter à acheter des véhicules cette année. Compte tenu du consommateur indien axé sur la valeur, les équipementiers et les concessionnaires peuvent offrir des remises sur des services à valeur ajoutée tels que des extensions de garantie et des modules complémentaires, mais peuvent rester réticents à offrir des remises à part entière pour leurs modèles phares », déclare Saket Mehra, Partner and Auto Chef de secteur, Grant Thornton Bharat.

Parmi les véhicules de tourisme, la tendance à privilégier les véhicules utilitaires (UV) par rapport aux berlines persiste cette année, 51 % des personnes interrogées s’attendant à acheter les premiers. En outre, selon l’enquête, l’état de préparation de l’Inde pour l’adoption des véhicules électriques (VE) a également connu un essor. Environ 21% des personnes interrogées ont indiqué leur volonté d’acheter des véhicules électriques et dans le même temps, 24% ont déclaré qu’elles préféreraient acheter un véhicule hybride.

« Depuis les véhicules électriques et les options de carburant alternatif, les consommateurs indiens semblent désormais prêts à adopter le changement de paradigme vers la mobilité électrique. Ils surmontent leurs hésitations et préfèrent des solutions durables et respectueuses de l’environnement », explique Mehra.

Les résultats de l’enquête ont également révélé un changement dans le mode de transport préféré. Alors qu’il y a deux ans, les services d’autopartage étaient salués comme un mode de transport populaire et économique, aujourd’hui leur prévalence est devenue limitée. 50 % des répondants sont prêts à acheter un nouveau véhicule pour leurs déplacements personnels. L’enquête a également réfléchi à la préférence des consommateurs pour opter pour un modèle d’abonnement pour les déplacements personnels. Parmi les personnes interrogées, 56% ont déclaré qu’elles opteraient pour un modèle d’abonnement de véhicule, car cela leur permet d’économiser de l’argent.

