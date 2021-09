Nouvelles sur les véhicules: Dernières nouvelles sur les véhicules, Nouvelles et mises à jour des véhicules indiens

“Étant donné qu’une écrasante majorité de véhicules en Inde sont toujours entretenus sur le marché secondaire indépendant, la requalification massive en ligne des mécaniciens indépendants va être une tâche gigantesque et inévitable.”

Posséder une voiture ou une moto ? La chose évidente à faire après une période de temps ou de kilomètres parcourus est de le faire entretenir dans un atelier agréé par le constructeur d’origine du véhicule. Mais même cette règle empirique reconnue, beaucoup de gens préfèrent faire entretenir ou réparer leurs véhicules dans des ateliers de réparation de pièces de rechange qui ne sont pas autorisés par l’OEM. Vous ne pouvez pas forcer un propriétaire de véhicule à amener son véhicule dans un atelier agréé à chaque fois, mais ce qui peut être fait est d’améliorer l’industrie de la réparation après-vente grâce au développement des compétences de la main-d’œuvre. C’est ce sur quoi MechaniK TV dit se concentrer. Nous avons donc contacté Rajeev Radhakrishnan, fondateur et PDG de MechaniK TV, pour en savoir plus sur son fonctionnement et sur ses avantages.

Quel est le concept derrière MechaniK TV ?

Le marché indépendant de l’après-vente automobile n’a pas été perturbé depuis plus de 30 ans depuis que la libéralisation dans les années 90 a permis aux acteurs étrangers des lubrifiants de recommencer à opérer en Inde.. Mais avec la pandémie, le passage à la BS6, l’arrivée de l’ère des véhicules électriques et l’annonce de la politique de mise à la casse, le marché des pièces de rechange devrait également être fortement perturbé. Étant donné qu’une écrasante majorité des véhicules en Inde sont toujours entretenus sur le marché secondaire indépendant, la requalification massive en ligne des mécaniciens indépendants va être une tâche gigantesque et inévitable.

C’est ici que l’on voit MechaniK TV, La première et la plus grande plate-forme numérique indépendante de l’Inde pour la mécanique automobile, à venir. Notre application Android est un guichet unique gratuit pour le mécanicien automobile pour des connaissances techniques, des vidéos de dépannage, des actualités et des informations sur l’industrie, des webinaires en direct, de nouvelles critiques de véhicules et plus encore!

Sur MechaniK TV, un mécanicien peut trouver des vidéos pertinentes pour les derniers deux-roues BS6, des solutions aux problèmes délicats des motos et des voitures particulières, en utilisant des appareils de diagnostic modernes comme les scanners OBD et d’autres informations utiles qu’un mécanicien peut facilement utiliser au quotidien. -opérations d’une journée dans un atelier.

Aujourd’hui, MechaniK TV génère chaque semaine 15 vidéos originales pertinentes pour l’industrie et, à ce jour, a généré plus de 5Lakh vues de vidéos et 32000 heures de visionnage à partir de l’application. Le contenu de MechaniK TV est actuellement en hindi, marathi et bengali.

L’application est notée 4,4 sur Google Play Store et compte près de 50 000 téléchargements.

Quels problèmes dans l’industrie de la réparation automobile ont conduit à la réalisation et à la conceptualisation de MechaniK TV ?

Il existe des défis commerciaux fondamentaux dans le marché indien indépendant des pièces de rechange automobile INR 45000 Cr par an qui ont un besoin urgent de solutions. Ces problèmes existent depuis des décennies, avant même l’impact à l’échelle de l’industrie des changements technologiques causés par la mise en œuvre de la BS6, l’introduction imminente des normes CAFE ou le début de l’ère des véhicules électriques, ou les changements de politique vers la mise à la casse organisée des véhicules.

Le marché de l’après-vente automobile indépendant comprend trois composants principaux : le mécanicien, le détaillant de pièces détachées et les marques de l’après-vente automobile. T7E, la société qui gère MechaniK TV, aide à concevoir des programmes de marketing et d’engagement basés sur la technologie pour les marques de pièces de rechange automobiles qui ciblent les mécaniciens et les détaillants de pièces détachées. Tous les trois ont leurs problèmes uniques qui nous ont persuadés de conceptualiser Mechanik TV. Mais il était évident que la communauté des mécaniciens était le pivot. Si nous pouvons résoudre leurs problèmes, cela a le potentiel d’améliorer l’efficacité de l’ensemble du marché secondaire. Par conséquent, nous avons décidé de nous concentrer d’abord sur la communauté des mécaniciens.

La communauté des mécaniciens travaille dans un environnement de travail ergonomiquement hostile. Leurs clients ne font pas toujours confiance à leurs intentions ou à leur expertise. Ils sont confrontés à une pression constante sur les marges, les obligeant à rechercher des moyens de compléter leurs revenus. C’est un défi pour eux de se tenir régulièrement au courant des dernières technologies et des problèmes typiques des différents fabricants et âges de véhicules. De plus, ils doivent se perfectionner considérablement s’ils veulent être prêts pour l’ère des véhicules électriques.

Le marché semble mûr pour une solution comme MechaniK TV, qui aide les mécaniciens à se perfectionner, sans avoir à faire des choix difficiles entre gagner leur vie pour la journée ou investir dans l’avenir.

De quels programmes de formation les mécaniciens peuvent-ils bénéficier ? Comment un mécanicien peut-il y accéder et (s’ils le sont) combien sont-ils facturés pour cela ?

MechaniK TV se concentre davantage sur les mécaniciens travaillant dans les ateliers indépendants, même si nous savons qu’il y en a quelques-uns qui travaillent également dans des ateliers franchisés qui suivent notre contenu.

Près de 70 % de nos utilisateurs sont des mécaniciens de deux-roues. Et la plupart des autres sont des mécaniciens automobiles. Environ 80% de nos utilisateurs sont soit des mécaniciens-propriétaires, soit des mécaniciens en chef de l’atelier. Ainsi, notre contenu est conçu pour leur répondre.

Pour les deux-roues, nous nous sommes concentrés principalement sur la technologie BS6, les vidéos de dépannage et les mises à jour pertinentes de l’industrie. Pour les mécaniciens automobiles, BS6 n’a pas signifié un changement aussi important car les voitures étaient déjà plutôt propres en termes d’émissions.

Cependant, nous ne nous concentrons pas uniquement sur des questions techniques ou commerciales. Nous avons une session de conférenciers invités le lundi que j’anime en direct, où nous parlons de différents sujets. Le mécanicien peut accéder à tout notre contenu sur l’application et peut nous contacter via l’application ou via notre compte professionnel WhatsApp. Actuellement, tous les programmes de contenu, de formation et de compétences sont gratuits.

Nous travaillons sur notre premier cours de certification pour les deux-roues BS6, qui sera notre première certification payante. Bien que les prix n’aient pas été raffermis, notre référence serait de maintenir le coût de notre cours proche des gains d’une journée pour ces mécaniciens. Mais contrairement aux programmes de formation conventionnels où un mécanicien doit renoncer à ses revenus pendant une journée pour obtenir ses apprentissages, dans le cas de MechaniK TV, nous veillons à ce qu’ils n’aient pas à le faire.

Comment le marché secondaire de l’automobile peut-il aider au développement d’un écosystème de véhicules électriques en Inde ?

Nous voyons le marché secondaire jouer le rôle d’un catalyseur clé dans la pénétration des véhicules électriques en Inde. Un véhicule électrique viendra avec son ensemble unique de problèmes d’entretien et de réparation, et dans ce cas, il se peut que ce ne soit pas seulement avec le véhicule. Cela peut aussi être avec le chargeur, par exemple.

Lorsqu’un éventuel acheteur de 2 roues sait que son atelier de quartier a les compétences pour diagnostiquer le problème d’un véhicule électrique et réparer le VE et son dispositif de recharge, nous pensons que cela pourrait être un point d’inflexion.

De plus, dans les zones urbaines, il est prévu que les deux-roues électriques feront leur entrée dans un foyer en tant que deuxième ou troisième deux-roues, peut-être comme cadeau de passage à l’âge adulte pour un jeune adulte de la famille. Dans ce scénario, le plaidoyer de la communauté des mécaniciens pourrait également être un facteur à considérer pendant que les fabricants de 2 roues électriques réfléchissent à leurs campagnes de sensibilisation.

Quel est le statut de MechaniK TV en ce qui concerne le financement et ses plans d’expansion ?

Nous voulons nous concentrer sur la familiarisation des mécaniciens avec les principes fondamentaux de la dernière technologie, à la fois sur les véhicules électriques et conventionnels, en mettant l’accent sur les applications pratiques et les démonstrations.

Même si nous avons 35 000 mécaniciens enregistrés chez nous, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Notre estimation est qu’il y a environ 8,5 lakh de mécaniciens à deux roues travaillant dans environ 2,5 lakh de garages à travers le pays. Nous voulons atteindre 35% de cette audience dans les 2 prochaines années.

Le moyen le plus rapide pour nous de croître est d’étendre notre contenu à d’autres langues régionales. Aujourd’hui, la plupart de nos contenus sont en hindi, avec quelques vidéos par semaine en marathi et en bengali. Nous voulons nous étendre à toutes les régions du pays.

Avant tout, nous voulons tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de leur travail et de leur vie. En ce sens, nous n’avons pas tracé une ligne que nous avons dit que nous ne franchirons pas ou ne ferons pas pour nos utilisateurs. Par exemple, nous avons réalisé très tôt que les mécaniciens auront besoin de scanners de diagnostic embarqués (OBD) pour diagnostiquer les problèmes des vélos BS6. Ainsi, nous avons mis à disposition de nos mécaniciens des Scanners OBD aux meilleurs prix, et nous en vendons une quantité décente chaque jour !

Nous levons des capitaux pour financer ces efforts de croissance. Si nous faisons les choses correctement, l’impact que nous créerons sera de rendre la vie d’un mécanicien plus facile et meilleure. Nous les aurions aidés à se sentir fiers du travail qu’ils font pour la société. Et, bien que nous nous concentrions sur la communauté des mécaniciens, les consommateurs de cet espace devraient également ressentir l’impact de notre travail, qui fait partie intégrante de notre vision.

