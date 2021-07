Nouvelles sur les véhicules électriques : pourquoi les stocks de véhicules électriques NIO, TSLA et CCIV sont en baisse aujourd’hui

in

Les nouvelles sur les véhicules électriques (VE) pour jeudi incluent les actions de plusieurs sociétés de l’espace en baisse aujourd’hui.

Les actions de véhicules électriques sont en baisse aujourd’hui, mais il ne semble pas que cela ait à voir avec quoi que ce soit que les entreprises elles-mêmes ont fait. Au lieu de cela, le marché boursier est globalement en baisse aujourd’hui, les actionnaires étant inquiets de la reprise économique. Cela est en partie dû aux craintes que la variante Delta du coronavirus ne ralentisse cette reprise. Vous pouvez tout savoir en suivant ce lien.

Jetons un coup d’œil à la performance des actions VE aujourd’hui.

Nouvelles sur les véhicules électriques

Nio (NYSE :NIO) l’action est en baisse de plus de 1% au moment de la rédaction de cet article malgré le manque de nouvelles de la société. Quelque 68 millions d’actions ont changé de mains par rapport à son volume d’échange moyen quotidien de 70,5 millions d’actions.

Tesla (NASDAQ :TSLA) le stock est en légère hausse après avoir passé la première moitié de la journée en baisse, même après que les nouvelles sur les véhicules électriques aient inclus aujourd’hui des données de livraison positives en provenance de Chine. La société voit quelque 15 millions d’actions évoluer par rapport à son volume d’échange moyen quotidien de 28,2 millions d’actions.

Capitale de Churchill (NSE :CCIV) l’action chute de plus de 2 % alors que les autres entreprises du secteur continuent de baisser. Le trading d’aujourd’hui a vu plus de 6 millions d’actions changer de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est de 13,4 millions d’actions.

Il convient de souligner que ce n’est pas seulement le secteur des véhicules électriques qui chute aujourd’hui, même sans nouvelles directes.

Plusieurs secteurs connaissent aujourd’hui une journée difficile alors que le marché boursier s’effondre. Cela inclut l’espace ferroviaire avec Kansas City Sud (NYSE :KSU), Union Pacifique (NYSE :UNP), et d’autres qui tombent. Stocks de mèmes, tels que Divertissement AMC (NYSE :AMC), GameStop (NYSE :GME), et d’autres ne font pas aussi chaud aujourd’hui. Il y a aussi d’autres histoires boursières que les investisseurs voudront garder un œil sur aujourd’hui. Vous pouvez tout savoir à ce sujet en suivant les liens ci-dessous !

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

