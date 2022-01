Nouvelles sur les voitures électriques : le Royaume-Uni devrait-il investir des fonds dans une nouvelle découverte de batteries de voiture bon marché ? | Sciences | Des nouvelles

Des chercheurs de l’Université de Bristol ont créé de toutes nouvelles batteries aux ions sodium et potassium hautes performances utilisant de la cellulose issue de sources durables. Les scientifiques ont découvert que les nouvelles batteries sont capables d’égaler et même de surpasser les performances des batteries au lithium « nouvelle génération », actuellement utilisées dans les véhicules électriques.

Les résultats devraient ouvrir le marché des véhicules électriques pour offrir des options à faible coût et plus durables. Dans l’état actuel des choses, les batteries au lithium coûtent jusqu’à 5 000 £ à remplacer, mais durent généralement entre 10 et 20 ans. Et l’utilisation du lithium peut entraîner un certain nombre de problèmes, notamment l’accumulation de métal à l’intérieur des appareils, ce qui peut entraîner des courts-circuits et une surchauffe.

Une autre préoccupation majeure concernant les batteries au lithium est qu’elles sont très difficiles à recycler et pourraient créer une contamination par les déchets – mais les chercheurs de l’Université de Bristol espèrent proposer une nouvelle solution.

Steve Eichhorn, professeur de science et d’ingénierie des matériaux à l’Université de Bristol, a déclaré : « Nous avons été stupéfaits par les performances de ces nouvelles batteries. Il existe un grand potentiel pour les développer davantage et pour produire des appareils à plus grande échelle avec cette technologie. »

Il a ajouté : « À la lumière de ces résultats, nous espérons maintenant collaborer avec les industries pour développer cette stratégie à l’échelle industrielle et explorer si cette technologie unique peut être facilement étendue à une variété d’autres systèmes de stockage d’énergie tels que le zinc, le calcium, batteries en aluminium et magnésium-ion, démontrant ainsi son potentiel universel dans les systèmes de stockage d’énergie de nouvelle génération.

Jing Wang, auteur principal et doctorant au Bristol Composites Institute, a déclaré : « Ce travail pourrait offrir une voie attrayante pour promouvoir des applications à grande échelle de véhicules électriques durables et de réseaux de stockage d’énergie à grande échelle dans un avenir proche.

L’étude a été publiée à un moment où le monde connaît des pénuries catastrophiques de gaz et de carburant ainsi que les effets dévastateurs du changement climatique.

Le besoin de solutions énergétiques durables, éthiques et à faible coût n’a jamais été aussi grand et la Grande-Bretagne a une opportunité unique d’investir dans des batteries ioniques sodium et potassium produites localement.

Les recherches menées par des scientifiques de l’Université de Bristol visent à développer des systèmes de transport alimentés par batterie – remplaçant principalement les moteurs à essence et diesel par des véhicules électriques – mais aussi pour les appareils portables tels que les téléphones portables.

A NE PAS MANQUER :

Alerte Omicron émise en tant que «complications d’organes» liées à Covid

Un sondage choc montre que 94% sont en faveur de la révocation du titre de chevalier de Tony Blair

« Enlevez tous les avantages ! » La reine exhortée à dépouiller Meghan et Harry de leurs titres

Actuellement, ces technologies reposent en grande partie sur des batteries lithium-ion – mais le professeur Eichhorn a mis en garde contre une dépendance excessive à l’égard de l’élément des terres rares, même si le Royaume-Uni dispose de ressources importantes stockées à Cornwall.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est vrai que le Royaume-Uni a du lithium, mais son exploitation minière n’est pas sans coût environnemental partout où l’extraction a lieu.

Pensez-vous que Boris Johnson devrait investir dès maintenant dans le développement des batteries sodium et potassium ? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.

Restez au courant des derniers changements concernant la taxe de circulation, les prix du carburant et les mises à jour du trafic en vous inscrivant à la newsletter Cars ici.