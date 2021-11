La Commission européenne a présenté des plans pour introduire un nouveau système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS) ainsi qu’un système d’entrée/sortie (EES) pour les citoyens non européens d’ici la fin de l’année prochaine. Le programme ETIAS obligera les passagers à demander l’autorisation de se rendre dans l’espace Schengen au prix de 7 € (6 £).

L’espace Schengen est composé de 26 pays et comprend des destinations de vacances populaires telles que l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce et le Portugal.

Le système EES fait partie des mesures de sécurité supplémentaires et enregistrera le nom de la personne, le type de document de voyage et les données biométriques telles que les empreintes digitales et les images faciales capturées.

La commission de la justice et des affaires intérieures de la Chambre des Lords a écrit au ministre de l’Intérieur Priti Patel pour lui faire part de ses préoccupations concernant les plans.

Les pairs avertis dans le cadre du système EES, les passagers « seront tenus de se soumettre à des contrôles aux frontières susceptibles de provoquer des retards et des perturbations durables ».

Il dit: « Après avoir rempli un formulaire de demande en ligne, le système effectuera des vérifications par rapport aux systèmes d’information de l’UE pour les frontières et la sécurité et, dans la grande majorité des cas, délivrera une autorisation de voyage en quelques minutes.

« Dans des cas limités, où des contrôles supplémentaires sur le voyageur sont nécessaires, la délivrance de l’autorisation de voyage peut prendre jusqu’à 30 jours.

« L’autorisation de voyage ETIAS sera une condition préalable obligatoire à l’entrée dans les États Schengen.

« Il sera vérifié avec les documents de voyage par les gardes-frontières lors du franchissement de la frontière de l’UE. »

Le programme est en préparation depuis la publication d’un rapport « Systèmes d’information plus forts et plus intelligents pour les frontières et la sécurité » en 2016.

La Grande-Bretagne a mis fin à la liberté de circulation après la fin de la période de transition du Brexit.

Les ressortissants britanniques peuvent actuellement voyager dans l’UE sans visa et y séjourner jusqu’à 90 nuits sur une période de 180 jours.