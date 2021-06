Nouvelles théories sur les assassinats politiques avec Mark Shaw ⋆ 10z viral

par Kerry Lutz, Réseau de survie financière :

S’il n’y avait pas eu de dissimulation de la complicité de Robert Kennedy dans le meurtre de Marilyn Monroe en 1962 et qu’il avait été poursuivi sur la base de preuves irréfutables à l’époque, l’assassinat de JFK par les ennemis de Bobby n’aurait pas eu lieu ; changer le cours de l’histoire et empêcher le meurtre de l’icône médiatique Dorothy Kilgallen. Dans un livre révolutionnaire qui ne manquera pas d’être pertinent pour les années à venir, auteur à succès (The Reporter Who Knew Too Much) et historien distingué Marc Shaw enquête sur le lien entre la mort mystérieuse de la sirène du cinéma Marilyn Monroe, du président John F. Kennedy et de What’s My Line ? La star de la télévision et journaliste d’investigation d’élite Dorothy Kilgallen. Ancien avocat de la défense pénale et analyste juridique de réseau, Shaw fournit une perspective éclairante sur la façon dont l’abus de pouvoir de Robert Kennedy au début des années 1960 a entraîné les meurtres de Marilyn, JFK et Dorothy.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Cliquez sur ICI écouter