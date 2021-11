Clue – qui se décrit comme une entreprise « dirigée par des femmes » – indique sur son site Web que les utilisateurs recevront un « bulletin mensuel contenant des articles scientifiques sur les règles, le sexe et la santé reproductive ainsi que des trucs et astuces ». Cependant, le libellé de l’application – qui compte des millions d’utilisateurs – ne fait pas toujours référence aux femmes selon leur sexe.

Au lieu de cela, ils sont souvent appelés « personnes » ou le terme non sexiste « ils ».

Dans ses articles, il utilise les termes « femmes et personnes ayant des cycles » ou « femmes et personnes enceintes ».

Mais il a expliqué qu’en raison des limites de caractère, il utilise parfois uniquement le terme « personnes enceintes » pour inclure toutes les personnes qui peuvent et qui tombent enceintes, a-t-il affirmé.

Cependant, cette explication n’était pas suffisante pour une femme – qui a affirmé qu’elle « s’inclinait devant la foule de Twitter ».

« Vous n’êtes pas inclusif, vous êtes sexiste et vous reprenez les droits des femmes des centaines d’années en arrière.

« Je ne renouvellerai pas mon adhésion.

«Cela se moque complètement de l’application scientifique, considérant que seules les femmes peuvent ovuler et tomber enceinte.

« Tomber enceinte est une étape importante dans la vie de nombreuses femmes. Nous méritons le droit d’être appelées femmes et mères.

« Ce langage perpétue le récit dangereux selon lequel les femmes sont un gros mot.

« Nous ne voulons pas être appelés ‘personnes qui ont leurs règles’ et ‘poitrines’ et autres mots insultants créés pour apaiser une très petite minorité de personnes.

« C’est censé être une application pour suivre les règles, arrêter d’envahir notre espace avec ce non-sens insultant. »

En réponse à elle, Clue a déclaré: «Nous sommes une entreprise dirigée par des femmes qui souhaite fournir des informations à toutes les personnes qui accouchent et ont leurs règles.

« Bien que la majorité de ces personnes soient des femmes (et nous mentionnons les femmes dans de nombreux endroits), nous savons que d’autres personnes ont également ces expériences. Être inclusif fait partie des valeurs de notre entreprise.

« Dans tous nos articles, nous utilisons « femmes et personnes ayant des cycles » ou « femmes et personnes enceintes », mais lorsque nous avons une limite de caractères (dans l’application), nous utilisons parfois « personnes enceintes » pour inclure toutes les personnes qui peuvent et tomber enceinte.

Express.co.uk a contacté l’application pour plus de commentaires.