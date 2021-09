Nouvelles versions PS5: impressions de jugement perdu

Le combat, cependant, prend un peu de recul dans Lost Judgment par rapport à votre titre Yakuza moyen. Vous passez beaucoup plus de temps dans Lost Judgment à jouer le rôle de détective – à chercher des indices, à détectives et à interroger les gens – qu’à simplement courir de combat en combat. Le rythme du jeu est donc plus lent, mais l’histoire est suffisamment captivante pour que les cinématiques continuelles et les longues discussions entre les personnages ne me dérangent pas.

Comme vous vous en doutez de la série, Lost Judgment regorge de quêtes secondaires intéressantes et souvent hilarantes réparties dans toute la ville. Étant donné à quel point le scénario principal est lourd et sombre, il peut être un peu étrange de passer d’une enquête sur un meurtre une minute à un moment de soulagement comique loufoque la suivante, mais il y a beaucoup à faire autour de Kamurocho et Ijincho, et l’habituel assortiment de mini-jeux (mahjong, shoji, cages de frappeurs, fléchettes et jeux d’arcade, pour n’en nommer que quelques-uns) sont de retour.

Lost Judgment peut être classé comme un jeu d’action, mais a beaucoup à offrir aux fans de vrais crimes, de romans virtuels ou de drames brutaux. Il peut être négligé pendant la saison d’automne chargée, mais Lost Judgment sera sans aucun doute l’une des meilleures versions de 2021, et j’ai hâte de percer les mystères qui s’y trouvent.

(Les impressions reflètent la version PS5 de Lost Judgment, sortie le 24 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series S/X et Xbox One.)