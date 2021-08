Nouvelles vidéos: le sous-marin OceanGate plonge à nouveau sur le Titanic, rapporte que l’épave du navire se “détériore rapidement”

Une capture d’écran d’une vidéo prise par le submersible OceanGate Titan montre le mécanisme de direction du télémoteur Titanic où se trouvait l’une des roues du navire. (capture d’écran OceanGate)

Dans une autre plongée profonde dans la célèbre épave du Titanic dans l’Atlantique Nord, OceanGate, basé à Everett, dans l’État de Washington, a capturé une vidéo avec son submersible Titan qui montre que le navire «se détériore rapidement».

“Ces changements sont distincts et notables, y compris l’hydroïde gorgonien manquant du rail de la proue”, a rapporté OceanGate cette semaine après que Titan ait effectué sa dernière plongée sur le site de 12 500 pieds de profondeur.

OceanGate Expeditions a effectué sa première plongée sur le Titanic le mois dernier et a renvoyé des images montrant des débris au fond de l’océan, tels que le cadre d’un vitrail et des fragments de carrelage du paquebot.

L’état actuel de la proue du Titanic vu par le submersible Titan d’OceanGate. (capture d’écran OceanGate)

OceanGate effectue plusieurs plongées et utilise des techniques d’imagerie 3D pour documenter en détail l’état de l’épave. En 2019, une autre équipe de plongée a signalé que la détérioration du Titanic semblait s’accélérer.

OceanGate dit qu’il examinera tous les scans vidéo, sonar et laser 3D avec des experts pour évaluer la détérioration et poursuivra ces efforts lorsque l’équipe sera de retour dans son port d’attache. Personne n’a jamais documenté le naufrage d’une année sur l’autre pendant de nombreuses années consécutives et c’est ce que OceanGate dit qu’il a commencé cette année. Les observations jusqu’à présent proviennent principalement de séquences de plongée passées qui ne correspondent pas à la qualité de ce qu’OceanGate capture maintenant.

Voici trois des dernières vidéos partagées par OceanGate cette semaine :

Vidéo de 16 secondes du milieu du Titanic tourné vers l’arrière montrant une partie d’un balcon de première classe :

Vidéo de 12 secondes du mât avant du Titanic effondré il y a plusieurs années :

Vidéo de 10 secondes du télémoteur du Titanic où se trouvait autrefois la roue du navire :

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York en 1912.

La perte du navire et de plus de 1 500 personnes à bord – ainsi que la redécouverte de l’épave en 1985 – ont fait de la saga du Titanic l’une des tragédies maritimes les plus connues de l’histoire.

La dernière plongée Titan comprenait PH Nargeolet comme l’un des membres de l’équipe d’experts de l’expédition. OceanGate a souligné qu’il s’était écoulé près de 34 ans jour pour jour depuis la date de la première plongée de Nargeolet sur le Titanic. Surnommé le « plus grand explorateur du Titanic », l’ancien commandant de la marine française a dirigé six expéditions sur le site de l’épave (1987, 1993, 1994, 1996, 1998, 2010) et était chargé de récupérer plus de 5 500 artefacts du Titanic.

OceanGate devrait conclure son expédition d’enquête sur le Titanic samedi. Les missions se poursuivront au cours des prochaines années pour documenter pleinement l’épave.

Ensuite, OceanGate se dirigera vers l’expédition de découverte en haute mer du canyon Hudson en septembre et vers l’expédition Great Bahama Bank au début de 2022.