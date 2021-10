Nouvelles! Will Smith frappe un circuit et bat des records de tous les temps

Will Smith, le récipiendaire très prisé du Dodgers des anges, romps avec Home Run deux des records de tous les temps pour la franchise.

Smith a frappé un circuit en solo contre Max Fried en début de quatrième manche pour donner aux Dodgers une avance de deux points contre un. La course de 416 pieds représentait le troisième circuit de la franchise californienne par le receveur en séries éliminatoires.

Will Smith de Los Angeles a marqué. pic.twitter.com/x7T8PGmxUK – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 17 octobre 2021

De cette façon, Will Smith a surmonté l’étreinte qu’il a eue avec Roy Campanella (1955), Steve Yeager (1977 et 1981) et lui-même en 2020 avec deux coups sûrs.

La plupart des receveurs des RH par Dodgers, en séries éliminatoires : 2021 Will Smith : 3

2020 Will Smith : 2

1981 Steve Yeager : 2

1977 Steve Yeager : 2

1955 Roy Campanella : 2 – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 17 octobre 2021

Va également frapper cinq circuits en carrière, mais en seulement trois séries éliminatoires pour surpasser le leader de la franchise de tous les temps parmi les receveurs, Roy Campanella, qui avait quatre ans dans les années 1950.

Attrapeurs Dodgers avec le plus de RH en séries éliminatoires : -Will Smith (5, 29 matchs)

-Steve Yeager (5, 38 matchs)

-Roy Campanella (4, 41 parties)

-5 à égalité avec 2. # Séries éliminatoires – Francys Romero (@ francysromero10) 17 octobre 2021

Will Smith, le receveur des Dodgers qui a fait ses débuts en séries éliminatoires en 2019, n’a que 26 ans et sera joueur autonome en 2026, ce qui lui permettra de disputer plusieurs MLB Octobers supplémentaires avec une équipe ayant toujours de sérieuses chances de marquer des matchs éliminatoires.