Nova Benefits : une plateforme technologique pour gérer les besoins des employés en matière de santé

Saransh Garg, PDG et co-fondateur de Nova Benefits

Nova Benefits est une plateforme d’avantages sociaux centrée sur l’assurance maladie d’entreprise. Les applications Web et mobiles de Nova offrent aux membres de l’équipe une plate-forme unique pour accéder aux avantages offerts par l’entreprise. Les entreprises consultent Nova pour décider des meilleurs plans de santé tout en maximisant les couvertures et en minimisant les coûts. Nova permet également la résolution des réclamations prioritaires pour ses clients, ce qui permet un règlement plus rapide des réclamations et rapporte un CSAT des réclamations leader du secteur de 9,6/10.

Parlant des premiers jours, le PDG et co-fondateur de Nova Benefits, Saransh Garg, déclare : « Lors de ma précédente start-up, j’ai trouvé très difficile d’obtenir une assurance maladie pour mon entreprise de sept employés. Il n’y avait pas de place pour rechercher des plans de santé pour les entreprises en ligne, obtenir des conseils impartiaux et obtenir des réponses rapides. Le co-fondateur et CTO Yash Gupta, ayant son premier emploi en Corée du Sud, a trouvé assez naturel que Samsung couvrait toutes ses dépenses même pour des choses mineures comme un rhume, et avait accès à une personne qui était là pour l’aider avec tout type de rendez-vous. ou remboursement, sans frais. Mais ensuite, il s’est rendu compte qu’il payait environ 500 $ par mois sur son chèque de paie pour l’assurance-maladie. Nous sommes allés au fond du trou du lapin de l’assurance et avons découvert que les employés en Inde ont une expérience totalement brisée en matière d’assurance maladie – elle ne couvre que l’hospitalisation, et la plupart des gens ne savent même pas que leur entreprise en propose une.

Cela semblait une opportunité parfaite pour le duo d’améliorer l’expérience tout en améliorant la transparence des prix. « Depuis mars 2020, lorsque le verrouillage a été imposé en raison de Covid-19, tout le monde a commencé à examiner ses politiques de santé pour voir si Covid était couvert », explique Garg. « Nous avons d’abord demandé aux fondateurs d’entreprises de nous payer à l’heure pour notre temps. Quand ils ont commencé à nous payer pour notre temps, nous savions que nous étions sur quelque chose. Nous avons également réalisé que la taille du marché est énorme – chaque entreprise est un client potentiel ! C’était le moment eurêka pour nous.

Selon les co-fondateurs, Nova est devenue l’Insurtech à la croissance la plus rapide, ayant intégré plus de 100 clients avec 30 000 membres sur sa plateforme. « En dehors des startups, nous travaillons avec de plus grandes entreprises telles que Dream11, Snapdeal, Yulu Bikes, Chumbak, Fisdom, Dealshare, ObserveAI et bien d’autres. Nous sommes un créateur de catégorie dans le domaine des avantages sociaux. Nous avons également étendu à d’autres avantages comme les consultations médicales, les conseils en santé mentale, les bilans de santé et plus encore. Nous avons traité plus de 500 réclamations au cours des derniers mois avec un CSAT moyen des réclamations de 9,6/10 », déclare Garg.

Nova Benefits a clôturé un tour de table d’un million de dollars il y a quelques mois. Elle compte trois investisseurs principaux : Better Capital, Multiply Ventures et Titan Capital de Kunal Bahl et Rohit Bansal. Sumit Maniyar, PDG de Rupeek, et Ashish Goyal, co-fondateur d’Early Salary, y sont des investisseurs providentiels.

La plateforme de Nova est actuellement gratuite pour ses clients. Il prévoit de monétiser en vendant incitativement des forfaits de santé et des services à valeur ajoutée à l’avenir. La startup prévoit d’utiliser les fonds pour étendre ses capacités technologiques et ses produits. Garg déclare : « Notre objectif est d’avoir 10 millions de membres assurés via notre plateforme dans les prochaines années. Le marché de l’assurance maladie des entreprises devrait franchir 10 milliards de dollars de primes d’ici 2025. La majorité des Indiens seront couverts par leurs employeurs et Covid a accéléré la pénétration. 2030 sera la décennie où l’Inde passera de 10 % de pénétration de l’assurance-maladie privée à plus de 90 %.

