Nova Island pour Android pourrait être le meilleur combattant de cartes auquel j’ai joué cette année

Octobre est officiellement terminé et je suppose qu’il est enfin temps de quitter la forêt hantée et de s’aventurer à nouveau dans le vaste monde des jeux mobiles non effrayants. Je suis assis sur celui-ci depuis un petit moment maintenant, alors je suis très heureux de pouvoir parler de Nova Island cette semaine.

Au rythme rapide et absolument magnifique, Nova Island vous emmènera dans un monde coloré de construction de deck et de combat de cartes 1v1. Il peut être difficile d’apporter de nouvelles idées dans l’espace de jeu de cartes, en particulier contre des concurrents titanesques comme Slay the Spire, mais Nova Island fait un noble effort pour insuffler de l’air frais dans le genre avec ses graphismes époustouflants, sa bande-son énergique et sa mécanique unique. . Celui-ci figure à coup sûr sur la liste des meilleurs jeux de cartes.

Les premières choses que la plupart des joueurs remarqueront à propos de Nova Island sont ses jolis graphismes et sa direction artistique. L’interface utilisateur a une interface simple et élégante et les personnages et les cartes sont, franchement, adorables. Presque comme Pokémon dans le concept, Nova Island dispose d’une poignée de formateurs, qui sont des personnages facultatifs que vous pouvez échanger pour commander vos decks. Chaque entraîneur a une spécialité et est livré avec son propre ensemble de mouvements spéciaux qui, idéalement, se combinent et se synergisent bien avec votre deck.

Chaque entraîneur a des capacités spéciales qui s’harmonisent bien avec certaines cartes et certains decks

Par exemple, Flora et ses decks peuvent idéalement être basés sur des cartes ressemblant à des plantes et comporter des mots-clés partagés comme « fleurir », qui transforment vos amis initialement petits en grands et costauds collectionneurs de Nova. Ensuite, vous avez des entraîneurs comme Aster, qui se spécialisent dans le vol de Nova sous les pieds de vos adversaires.

Alors qu’est-ce que c’est que Nova ? Ce sont la monnaie du jeu que vous obtenez en combattant et que vous pouvez ensuite utiliser pour acheter de nouvelles cartes, de nouveaux entraîneurs ou débloquer des événements ou des défis spécifiques. Le but de chaque match est d’atteindre 20 Nova en premier ou d’avoir le plus de Nova à la fin du match. Cette distinction compte en fait, puisque la première personne à atteindre 20 Nova déclenche la fin du match, mais peut ne pas être celle qui a le plus de Nova une fois le score final compté.

Vous obtenez Nova en jouant aux cartes Ami, qui sont toutes de jolies petites créatures de cartes. Certains amis sont comme des plantes, d’autres sont de minuscules robots, certains sont des méduses de l’espace et ainsi de suite. Chaque ami a une quantité désignée de Nova qu’il peut générer pour vous une fois joué et il peut perdre ou gagner plus en fonction des buffs et des debuffs joués tout au long du match. Ils ont également chacun un coût pour jouer, vous devez donc peser soigneusement vos options avant de mettre vos amis en jeu.

Les matchs peuvent être rapides ou des guerres d’usure prolongées en fonction de votre stratégie

Le rythme général des matchs varie de super rapide à un rythme plus modéré, selon les stratégies utilisées par chaque combattant. Mes propres matchs ont tendance à durer un peu plus longtemps, car je suis plus dans les guerres d’usure que dans le rasage de la terre avec du feu et du sel. Une fois que vous avez pris le coup, le gameplay est assez amusant. Vous pouvez également garder les choses à jour en éditant et en créant de nouveaux decks, en choisissant de nouveaux entraîneurs et en acquérant de nouvelles cartes à débloquer en jouant contre d’autres.

Malheureusement, comme pour tous les jeux, Nova Island n’est pas parfait et a quelques défauts à considérer. Ma principale plainte contre Nova Island concerne le caractère aléatoire des batailles. Que ce soit contre l’IA ou une personne réelle, tous les combattants sont soumis aux caprices d’Energize. Vous voyez, le terrain de jeu où vous placez vos cartes est en fait une grille et chaque espace de la grille a une chance de devenir énergisé.

À la fin de chaque tour, un petit éclair d’énergie se frayera un chemin de gauche à droite au milieu de la grille et, ce faisant, il dynamisera les tuiles qui l’entourent, mais seulement si vous avez de la chance. La chance la plus élevée possible de se mettre sous tension est de 90 % avec des incréments décroissants de cinq après cela. Cela fait de la compétition pour les bons espaces une partie amusante de chaque match, mais cela explose absolument lorsque vous avez une carte de grande valeur dans un espace de grande valeur et puis tout simplement. pas. dynamiser. parce que les pourcentages ont dit non. C’est absolument terrible quand cela arrive et cela a été le facteur décisif dans mes défaites plus de fois que je voudrais l’admettre.

Malheureusement, les éléments RNG peuvent parfois sembler assez cassés, mais l’expérience globale est toujours amusante

Mon autre petit reproche est que les tutos sont extrêmement minimal et je suis entré dans ma première série de matchs encore à peu près dans le noir sur exactement ce que j’étais censé faire. Les bases minimales sont décrites, ce que certains joueurs apprécieront peut-être plus qu’un didacticiel autoritaire, mais je n’aurais pas dérangé un didacticiel facultatif et plus avancé.

Cependant, un moyen intéressant d’en savoir plus sur les manières optimales de jouer au jeu consiste à utiliser le mode Spectate intégré, qui est une touche bienvenue. Il existe également un mode Entraînement contre l’IA et d’autres modes solo à débloquer pour ceux qui préfèrent ne pas s’engager dans des matchs PvP.

Ai-je mentionné que Nova Island est 100% gratuit et manque complètement de publicités et d’achats intégrés ? C’est un titre plus récent d’un petit développeur, donc je peux comprendre qu’ils veulent sortir leur jeu devant autant de joueurs que possible, alors profitez-en tant que vous le pouvez encore. Cela ne me surprendrait pas si nous voyions une mise à jour plus tard qui commence à impliquer une sorte de monétisation ; même les développeurs de jeux doivent manger, après tout.

Tout compte fait, Nova Island est un constructeur de deck magnifiquement conçu avec beaucoup de potentiel pour être un jeu vraiment génial. Si je pouvais demander une chose à l’équipe de développement, ce serait de modifier ces pourcentages aléatoires. En dehors de cela, Nova Island est une expérience amusante et saine que les débutants et les constructeurs de deck chevronnés peuvent apprécier. Je vous recommanderais certainement d’essayer ce joyau caché!

Île Nova

Un régal pour les yeux de construction de deck et de combats de cartes 1v1, Nova Island est amusant et 100% gratuit.

