Nova Launcher 7 Beta arrive enfin sur Google Play avec une refonte majeure

Nova Launcher est l’un des meilleurs lanceurs Android depuis l’époque où Google Play s’appelait encore Android Market, mais il n’a pas conservé son statut de roi de la montagne en se reposant sur ses lauriers. Alors que des concurrents comme Action Launcher et Smart Launcher 5 ont publié des révisions majeures ces dernières années, Nova attend son heure, attendant le bon moment pour tout démonter et réécrire le lanceur avec une nouvelle base de code et des fonctionnalités améliorées.

Ce moment est arrivé au début de l’année lorsque Nova Launcher a annoncé qu’il écrivait et testait Nova Launcher 7, une réécriture complète de Nova Launcher basée sur Launcher3 plutôt que sur Launcher2 et une multitude de nouvelles fonctionnalités. Cette version bêta a commencé comme une version bêta publique en dehors de Google Play dans la communauté Nova Launcher Beta Discord.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sept mois plus tard, nous pouvons enfin dire adieu aux mises à jour manuelles et tester Nova 7 directement via Google Play. Le journal des modifications d’hier soir pour la version 7.0.39 BETA a annoncé qu’il s’agirait de la première version bêta du Play Store pour Nova 7. Maintenant, vous devrez toujours rejoindre le Nova Launcher Discord afin de fournir des commentaires ou de signaler des bogues, mais au lieu d’avoir à le faire manuellement installez les mises à jour, vous pouvez à la place rejoindre et installer la version bêta via la liste Nova Launcher dans le Google Play Store – ou en cliquant sur “Rejoindre la version bêta” sur la page d’inscription au test bêta.

J’ai joué avec Nova 7 par intermittence ces derniers mois, et je suis heureux de le voir prendre forme et se rapprocher de plus en plus d’une version stable. Si vous êtes un fan de Nova Launcher, allez jouer avec la nouvelle version et donnez votre avis maintenant, afin que l’équipe TeslaCoil puisse la rendre aussi parfaite que possible pour le grand public.

Héritage renaissant

Lanceur Nova

Nova Launcher prépare un tout nouveau monde.

Que vous souhaitiez créer des thèmes complexes ou que vous souhaitiez simplement un lanceur intelligemment agencé avec d’excellentes commandes gestuelles, Nova a toujours été l’un de vos meilleurs paris, et il s’améliore encore avec la version bêta de Nova 7.