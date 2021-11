Nova Twins sort le fougueux nouvel antagoniste rageur

Le duo de rock alternatif Nova Twins est de retour avec le nouveau single, Antagonist, publié via Marshall Records.

Antagonist présente un riff de guitare menaçant et déchaîné, une voix provocante et un rythme qui lève le doigt du milieu qui rappelle Fever333 et Rage Against The Machine.

Parlant de la piste dans une déclaration commune, Nova Twins a déclaré: » Antagonist est un air provocant sur la confiance en soi, comment vous pouvez invoquer la force intérieure pour être prêt à tout ce qui vous arrive.

« C’est l’armée qui vous entoure partout où vous allez. La chanson entière a été rassemblée lors d’une jam session. Après avoir passé tout le confinement à écrire des morceaux à distance sur des ordinateurs, c’était vraiment excitant de capturer cette énergie spontanée ensemble en studio, ainsi que les nuances venant de nos planches. Nous nous sommes assurés de ne rien perdre de cette magie sur le disque. «

Nova Twins est actuellement en train de travailler sur le suivi du premier album acclamé de 2020, Who Are The Girls?

Dans d’autres nouvelles, le duo devrait prendre la route l’année prochaine à travers le Royaume-Uni et l’Europe, à partir du 2 février à Cardiff. La paire fera des arrêts à Portsmouth, Birmingham, Norwich, Prague, Dublin, Amsterdam et plus encore avant de terminer le 25 mars à Londres.

Écoutez Antagonist ci-dessous ci-dessous:

(Crédit image : presse)