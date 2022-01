Novak Djokovic a accordé une exemption médicale pour le vaccin COVID pour l’Open d’Australie

Novak Djokovic défendra son titre de l’Open d’Australie après tout – la star du tennis serbe vient d’annoncer qu’il participera à l’événement du Grand Chelem après avoir obtenu une exemption médicale du mandat du vaccin COVID.

« J’ai passé du temps de qualité fantastique avec mes proches pendant la pause et aujourd’hui, je me dirige vers Down Under avec une autorisation d’exemption », a déclaré Djokovic sur Instagram mardi matin.

« Allons-y en 2022. »

Le statut de Djokovic pour le tournoi de Melbourne avait déjà été remis en question, car il ne savait pas s’il participerait en raison de préoccupations concernant les règles de quarantaine australiennes et le mandat de vaccination de l’événement.

Mais, l’Open d’Australie a déclaré mardi que des responsables avaient procédé à deux examens de la demande d’exemption médicale de Djokovic et l’avaient accordée – ouvrant la voie au retour de la star devant les tribunaux australiens.

« Djokovic a demandé une exemption médicale qui a été accordée à la suite d’un processus d’examen rigoureux impliquant deux groupes distincts d’experts médicaux indépendants », ont déclaré des responsables de l’Open d’Australie.

Ajout du directeur du tournoi Craig Tiley, « Des protocoles équitables et indépendants ont été établis pour évaluer les demandes d’exemption médicale qui nous permettront de garantir que l’Open d’Australie 2022 est sûr et agréable pour tout le monde. »

Novak – le joueur de tennis masculin n ° 1 au monde – est actuellement à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem… et a remporté les trois derniers titres de l’Open d’Australie.

Le tournoi devrait se dérouler du 17 au 30 janvier.