Novak Djokovic a averti qu’il pourrait être refoulé à la frontière malgré l’exemption de l’Open d’Australie, mais les organisateurs ne réclament aucun traitement spécial au milieu des réactions négatives alors que Jamie Murray répond à la ligne COVID

Novak Djokovic pourrait encore rencontrer des problèmes pour entrer en Australie malgré une exemption médicale pour jouer à l’Open d’Australie.

Djokovic a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il avait obtenu une exemption d’un panel d’experts indépendants qui lui permettrait d’essayer de défendre son titre du Grand Chelem.

Djokovic a une exemption médicale qui lui permet de jouer l’Open d’Australie

Le joueur de 34 ans a toujours refusé de confirmer son statut vaccinal et sa participation au tournoi était mise en doute.

La nouvelle que Djokovic sera autorisé à jouer a provoqué une réaction immédiate en Australie et dans le monde du sport.

Cependant, alors qu’il sera autorisé à jouer le Grand Chelem, le Serbe a été averti qu’il pourrait avoir des difficultés à entrer dans le pays s’il présente à son arrivée la preuve qu’il dispose d’une véritable exemption médicale de vaccination.

« Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment des autres et il sera dans le prochain avion de retour », a déclaré le Premier ministre Scott Morrison.

« Il ne devrait y avoir aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas du tout. »

La ministre de l’Intérieur Karen Andrews a fait des commentaires similaires selon lesquels aucun traitement spécial ne serait accordé aux stars du sport arrivant pour l’Open d’Australie qui ne sont pas vaccinées.

Djokovic a remporté neuf fois l’Open d’Australie

« Toute personne cherchant à entrer en Australie doit se conformer à nos strictes exigences frontalières », a-t-elle déclaré.

« Alors que le gouvernement victorien et Tennis Australia peuvent autoriser un joueur non vacciné à participer à l’Open d’Australie, c’est le gouvernement du Commonwealth qui appliquera nos exigences à la frontière australienne.

« Depuis le 15 décembre 2021, les titulaires de visa éligibles entièrement vaccinés peuvent voyager en Australie sans avoir besoin de demander une exemption de voyage, et entrer dans les États et territoires éligibles sans quarantaine.

« Si une personne arrivant n’est pas vaccinée, elle doit fournir une preuve acceptable qu’elle ne peut pas être vaccinée pour des raisons médicales pour pouvoir accéder au même arrangement de voyage que les voyageurs entièrement vaccinés.

« La Force frontalière australienne continuera de veiller à ce que ceux qui arrivent à notre frontière se conforment à nos exigences strictes en matière de frontière.

« Aucun individu participant à l’Open d’Australie ne bénéficiera d’un traitement spécial.

« Les exigences de quarantaine pour les arrivées internationales à Victoria, y compris pour les personnes non vaccinées, relèvent du gouvernement victorien. »

Djokovic a refusé de révéler son statut vaccinal

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré que 26 joueurs non vaccinés avaient demandé une exemption, avec seulement une « poignée » accordée.

« Nous avons rendu la tâche encore plus difficile à quiconque postulant pour une demande de s’assurer qu’il s’agissait du bon processus et de s’assurer que les experts médicaux le traitent de manière indépendante », a déclaré Tiley à The Today Show de Channel Nine.

« Il n’y a eu aucune faveur ou opportunité spéciale accordée à Novak Djokovic ou à un joueur de tennis.

« Il y a eu un processus qui va au-delà du processus normal pour tout le monde. »

L’Open d’Australie débutera le 17 janvier à Melbourne. Les raisons pour lesquelles Djokovic est autorisé à concourir resteront privées, selon Tiley.

La star du tennis britannique Jamie Murray a remis en question la décision qui a permis au vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises de participer au tournoi.

« Je veux dire, je ne sais pas quoi dire à ce sujet vraiment … Je pense que si c’était moi qui n’étais pas vacciné, je n’obtiendrais pas d’exemption », a déclaré Murray lors de la Coupe ATP à Sydney.

« Mais bravo à lui d’avoir été autorisé à venir en Australie et à concourir. »

