Novak Djokovic a brisé la raquette de colère et était en larmes alors qu’il perdait la finale de l’US Open contre Daniil Medvedev et n’a pas réussi à remporter le grand chelem du calendrier pour devancer Roger Federer et Rafa Nadal

Le rêve de Novak Djokovic de remporter le grand chelem du calendrier s’est effondré à l’US Open hier soir.

Le vainqueur du chelem à 20 reprises a été envoyé en deux sets par le bien meilleur Daniil Medvedev; 6-4 6-4 6-4.

Djokovic était ému après avoir perdu la finale de l’US Open

Medvedev a battu Djokovic en deux sets pour remporter l’US Open

Ce fut une période difficile pour Djokovic alors qu’il poursuivait un exploit qu’aucun joueur masculin n’avait fait depuis Rod Laver en 1969 et qui remportait les quatre tournois majeurs la même année.

Il s’est approché si près, mais est tombé à la dernière haie.

Les frustrations du joueur de 34 ans étaient évidentes dès le départ, car il semblait lutter contre les effets d’un long tournoi et d’une longue année.

À un moment donné, il a brisé sa raquette de frustration, quelques instants après avoir donné à une fille de balle la peur de sa vie lorsqu’il a pensé à frapper une balle avec colère.

Djokovic a sorti ses frustrations sur sa raquette

Djokovic a reçu un avertissement après avoir brisé sa raquette

Medvedev était tout simplement trop bon, même pour l’homme qui est l’un des meilleurs retourneurs de tous les temps.

Djokovic a reçu un brillant soutien de la foule new-yorkaise, ce qu’il n’a pas l’habitude de recevoir souvent.

Alors qu’il s’asseyait sur sa chaise à 5-4 au troisième set, la foule l’a hurlé dessus dans un dernier effort pour le ramener à la vie.

Il s’assit avec une serviette sur le visage et sanglota, l’émotion de tout se révélant trop forte.

S’adressant à la foule en larmes, Djokovic a déclaré: “Je voudrais dire que ce soir, même si je n’ai pas gagné le match, mon cœur est rempli de joie et je suis l’homme le plus heureux du monde.”

Djokovic a été submergé par l’émotion vers la fin du match

Djokovic reste à égalité avec ses rivaux en carrière Rafael Nadal et Roger Federer sur 20. Pour Medvedev, c’était son premier titre en Grand Chelem et il était amplement mérité.

L’ancien joueur de tennis britannique Barry Cowan a déclaré à talkSPORT Breakfast: “C’était un peu plat. J’ai été un peu surpris. J’avais Djokovic pour gagner le tournoi.

«Je crois beaucoup, et je l’ai toujours été, lorsque vous essayez de gagner votre premier tournoi majeur et que vous affrontez des grands, c’est encore plus difficile.

«Nous avons vu cela avec Murray quand il a eu une déception au début en grand chelem.

“Ce fut un double moment difficile pour Djokovic car il avait les Jeux olympiques, il s’attendait à gagner les Jeux olympiques.

«Je voulais qu’il le fasse parce que j’aime faire partie de l’histoire et cela aurait été l’histoire de gagner les quatre la même année.

«Cela aurait été qu’il aurait dépassé Federer et Nadal sur 20 majors.

«Je pense que ce sera très difficile pour Djokovic de se relever. Il va maintenant avoir beaucoup de mal à jouer le type de tennis qu’il souhaite d’ici la fin de l’année.

